Спецдокладчики ООН назвали отравление Навального "зловещим предупреждением" критикам российских властей

Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар и ее коллега по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что к отравлению Алексея Навального, «скорее всего», причастны российские власти. Оно опубликовано на сайте Совета по правам человека ООН.

В октябре 2020 года Калламар и Хан встретились в Берлине с Навальным. Они согласились на просьбу политика расследовать его отравление.

«Учитывая неадекватную реакцию российских властей, использование запрещенного химического оружия и очередную попытку целенаправленных убийств, мы считает, что в срочном порядке должно быть проведено международное расследование, чтобы установить факты и выяснить все обстоятельства отравления Навального», — говорится в совместном заявлении.

Они подчеркнули, что международное расследование «важно сейчас, когда Навальный задержан российскими властями и находится под его контролем». По их мнению, отравление оппозиционера является «зловещим предупреждением» всем тем, кто будет критиковать российских властей.

«Мы также напоминаем российскому правительству, что оно несет ответственность за уход и безопасность Навального в тюрьме и что оно будет нести ответственность за любой вред, который может быть ему причинен. Мы призываем к немедленному освобождению Навального», — заявили эксперты.

Спецдокладчики также опубликовали письмо, направленное главе МИД России Сергею Лаврову в декабре 2020 года, в котором рассказывается о результатах расследования отправления Навального. По состоянию на 1 марта, российские власти на письмо не ответили.

В письме, в частности говорится, что за Навальным в Томске «пристально следили государственные органы, что делает маловероятным, чтобы какая-либо третья сторона могла применить такой яд без ведома российских властей». Они просят Лаврова предоставить «данные о масштабах слежки за Навальным и юридических оснований для нее», а также «любую дополнительную информацию и (или) комментарии касательно приведенных выше утверждений».

Кроме того, они просят сообщить «о мерах, которые будут приняты для того, чтобы жизни Навального больше не угрожала опасность, когда он решит вернуться в Российскую Федерацию».

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян из-за отравления Алексея Навального. Под ограничения, в частности, попали замглавы администрации президента Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников. В совместном расследование Bellingcat и The Insider утверждается, что к отравлению оппоцизионера причастны как минимум восемь сотрудников ФСБ.

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