В Беларуси ужесточены наказания за участие в протестах

Изменения в КоАП предусматривают, помимо прочего, увеличение более чем в три раза максимального штрафа за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В Беларуси в понедельник, 1 марта, вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предусмотрено ужесточение наказаний за участие в несанкционированных акциях, оскорбление должностных лиц и неповиновение милиции, а также вводится ответственность за использование запрещенной символики и участие детей в митингах, сообщает информационный портал Tut.by.

Участие в запрещенных акциях

Так, максимальный размер штрафа за участие в несанкционированном массовом мероприятии увеличен с 30 до 100 базовых величин (с 870 до 2900 белорусских рублей), а при повторном привлечении - с 50 до 200 базовых величин (с 1450 до 5800 рублей). Максимальный срок административного ареста за повторное участие в несанкционированных акциях в течение года теперь составляет от 15 до 30 суток (раньше было 25 суток).

Кроме того, из КоАП исключено положение, согласно которому при участии в незаконной акции можно было получить предупреждение, и введен новый вид административного взыскания - общественные работы.

Неповиновение милиции и запрещенная символика

Ужесточено также наказание за неповиновение сотруднику милиции: за отказ проехать в РУВД для дачи пояснений или установления личности максимальный штраф увеличен с 50 до 100 базовых величин. Штраф за оскорбление должностного лица увеличен с 20 до 30 базовых величин, а максимальный штраф по этой статье теперь равен 200 базовым единицам вместо 50 (для юрлица в случае оскорбления в публичном выступлении, СМИ, интернете).

Изменения также предусматривают штраф за использование, изготовление и распространение "запрещенных законодательными актами флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов" в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей), для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - до 40 и 60 базовых величин соответственно.

Участие детей в митингах

Введено также положение, предусматривающее наказание родителей за участие их детей в несанкционированных мероприятиях в виде штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.

Другие нововведения касаются владельцев автомобилей, а также сфер персональных данных и валютного законодательства.

Протесты после выборов президента

В Беларуси почти 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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