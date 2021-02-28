Британия простилась с ветераном Томом Муром, собравшим миллионы для врачей

Похороны ветерана Тома Мура прошли по желанию его семьи в тесном кругу, но транслировались по телевидению на всю страну. На церемонии присутствовал почетный караул, а в небе пролетел самолет времен Второй мировой войны.

Похороны сэра Тома Мура - ветерана Второй мировой войны, ставшего во время пандемии коронавируса героем сердец миллионов жителей Великобритании, - прошли в английском городе Бедфорд в субботу, 27 февраля. По словам его дочерей, они организовали церемонию прощания скромно, в тесном семейном кругу, как того желал сам ветеран по прозвищу Капитан Том.

Тем не менее траурное мероприятие прошло с военными почестями, сопровождалось почетным караулом и транслировалось по телевидению по всей стране. Кроме этого, во время похорон в небе пролетел самолет времен Второй мировой войны.

Статьи по теме: Британский ветеран Том Мур, собравший миллионы для врачей, оказался в больнице с Covid-19 “Someone will have to make extra cake and sandwiches, and it won’t be me.”

Today we celebrate the life of our hero. We will be following Captain Tom’s wishes by enjoying a cup of tea and a slice of Victoria sponge cake. Please join us as we raise a cup to him. pic.twitter.com/c9F1xBFL9a — Captain Tom Moore (@captaintommoore) February 27, 2021

Ветеран войны как символ надежды в борьбе с COVID-19

Том Мур скончался 2 февраля в возрасте 100 лет после заражения коронавирусом.

Весной 2020 года, в преддверии своего юбилея, ветеран Второй мировой войны запустил благотворительную акцию, пообещав с помощью ходунков сделать 100 кругов по своему саду и собрать минимум 1000 фунтов стерлингов (1126 евро) для ассоциации NHS Charities Together, поддерживающей Национальную службу здравоохранения Великобритании. В результате собранная им сумма многократно превысила все ожидания и достигла 32,7 млн фунтов (36,8 млн евро).

После этого Том Мур превратился для многих людей в Великобритании и по всему миру в символ мужества и надежды. А в конце апреля 2020 года он поднялся на вершину британских чартов, исполнив вместе с тенором Майклом Боллом и хором медиков песню "You'll Never Walk Alone" ("Ты никогда не будешь одинок"), считающуюся в стране своеобразным футбольным гимном.

Летом 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Капитана Тома в рыцари. Во время этой церемонии ветеран шутливо заметил, что надеется, что Ее Величество хорошо умеет обращаться с мечом.

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