Навальный может отбывать наказание режимной колонии ИК-2, где осужденных полностью контролируют

Алексея Навального отправили в колонию в Покрове, сообщают СМИ. Общественная наблюдательная комиссия Владимирской области проверит условия содержания оппозиционера.

Оппозиционный политик Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу косметической компании "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Об этом издание "Ярновости" сообщило в субботу, 27 февраля, со ссылкой на неназванного собеседника из Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Эту информацию подтвердил источник агентства ТАСС. Именно в этой колонии находился осужденный по "московскому делу" Константин Котов.

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова отметила, что среди поступающих жалоб из колонии в Покрове меньше всего касаются противоправных действий сотрудников. "Острых жалоб за последние 4-5 лет ко мне не поступало ", — приводит ТАСС слова Романовой. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в регионе проверят условия содержания оппозиционера, если он будет отбывать наказание в ИК-2, отметил член ОНК Сергей Яжан.

Замена условного срока по делу "Ив Роше" реальным



Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

Акции в поддержку Навального и санкции ЕС



В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в конце февраля согласовали введение санкций в отношении России за уголовное преследование Навального. ЕС предполагает впервые применить принятый в конце 2020 года санкционный механизм, направленный против нарушителей прав человека.

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