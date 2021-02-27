В шестую годовщину убийства Бориса Немцова по всему миру проходят акции в его память

В Москве проходит церемония возложения цветов на место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Полиция не препятствует проведению акции.

В шестую годовщину убийства российского политика Бориса Немцова во многих городах России и мира проходят акции в его память. Первые мероприятия в субботу, 27 февраля, прошли в Австралии и Новой Зеландии. Представители русскоязычной общины провели там марши в память Немцова, а также "в знак солидарности с жертвами политического преследования в России".

"Мы поддерживаем тех, кто в настоящее время находится в тюрьмах, неправомерно задержанных и арестованных граждан России. Также мы чтим память политиков, правозащитников и журналистов, убитых при Путинском режиме", - сообщила DW один из организаторов, член координационного совета русскоязычного комьюнити Евгения Манакова. По ее словам, акции состоялись в Веллингтоне, Окленде, Перте, Сиднее, Мельбурне, Аделаиде и Голд-Косте. В протестных мероприятиях в каждом из городов участвовали от 5 до 20 человек.

"Атмосфера была дружелюбной. Австралийцы проходили мимо и интересовались происходящим и с пониманием слушали. Некоторые были знакомы с ситуацией из недавнего расследования, проведенного местными журналистами телекомпании АВС про ситуацию в РФ", - добавила активистка. Она также указала, что с начала 2021 года русскоязычные общественные активисты в Австралии и Новой Зеландии привлекают все больше людей присоединиться к общему делу. "Мы выступаем за смену власти, свободу слова и политических взглядов, функциональную систему правосудия и за Россию, основанную на демократических принципах. Мы солидарны с продемократическим движением в Беларуси и других постсоветских странах", - сообщила она далее.

В Москве возлагают цветы на Большом Москворецком мосту

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Москве. На Большом Москворецком мосту, где был застрелен политик, возлагают цветы. "Люди в основном оставляют цветы, недолго стоят и уходят", - сообщает корреспондент DW. По его информации, вдоль моста с обеих сторон выставлены ограждения, волонтеры раздают маски. Среди посетивших место убийства Немцова – член СПЧ Николай Сванидзе, координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, муниципальный депутат Сергей Власов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. По оценке корреспондента DW, около 600 человек находятся на небольшом участке моста.

Непосредственно возле народного мемориала представителей представителей правоохранительных органов нет. На подходе к мосту дежурят по два полицейских.

Цветы возложили послы США, Великобритании и Евросоюза

Среди прочих, на Большой Москворецкий мост пришли послы США, ЕС и европейских стран, в том числе Великобритании. Посол США Джон Салливан "присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова - российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан", - написала в Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс. Она добавила, что Немцов "остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе".

Кроме того, память Немцова почтили представитель ЕС в России Маркус Эдерер (Markus Ederer) и послы ряда стран Евросоюза. Убитый политик "по-прежнему служит примером для тех, кому небезразличны свобода, права человека, демократия", говорится в Twitter представительства ЕС в Москве.

Шествие не проводится из-за пандемии

В этом году в Москве было решено отказаться от ставшего традиционным марша памяти Немцова. В связи с запретом на проведение массовых акций, введенным в российской столице на фоне пандемии коронавируса, решено ограничиться возложением цветов на место гибели политика, заявил оппозиционер Илья Яшин. Он сообщил, что представители московской мэрии пообещали не препятствовать проведению данной акции на Москворецком мосту.

Власти Санкт-Петербурге также пообещали не препятствовать возложению цветов к Соловецкому камню в рамках акции памяти Немцова при соблюдении противоэпидемических правил.

Кроме того, акция в шестую годовщину убийства Немцова также уже прошла в Казани. Около десяти человек возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий, пишет "Коммерсант" со ссылкой на экс-главу отделения партии ПАРНАС в Татарстане Марселя Шамсутдинова. Полицейские к активистам не подходили, акцию снимали на камеры три человека в гражданской одежде, указывается далее.

В Праге было решено отказаться от шествия в память Немцова из-за сложной ситуации с коронавирусом и ограничиться возложением цветов у российского посольства на площади Немцова, сообщил организатор акций Антон Литвин. Кроме того, на этой площади уже 15-й день проводит пикет группа волонтеров.

"Это - важный шаг, и он - впервые с дня открытия площади Немцова. Мы хотим пойти и поддержать тех, кто стоит в пикете. На открытии площади Немцова год назад выступали многие чешские политики, журналисты, те, кто в течение трех лет вел борьбу за того, чтобы в Праге была такая площадь. Мы им благодарны. И очень важно, что площадь "живет" - на ней проходили уже две акции солидарности с Навальным", - написал в Facebook политолог Александр Морозов.

Также акции запланированы, среди прочего, в Берлине, Амстердаме, Вене, Вильнюсе, Кельне, Лейпциге, Гааге, Копенгагене, Бостоне, Вашингтоне и многих других городах.

Убийство Бориса Немцова

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил объявленных им исполнителей убийства - Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. В конце февраля в Москве и других городах РФ традиционно проходят марши памяти убитого политика.

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