СМИ сообщили о задержании самого богатого депутата России по делам беглого "крабового короля"

В Хабаровске во время командировки задержали депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого осенью прошлого года возглавил рейтинг самых богатых госслужащих России по версии журнала Forbes.

Официальная информация о задержании и его причинах пока не появилась. По данным Sakh.com, Пашова вызвали на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек. Также о задержании сообщили Telegram-канал Mash, РИА "Новости" и ТАСС.

Речь идет о видео, на котором один из друзей депутата вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу, при этом сам Пашов к ней не прикасался. По данным Sakh.com, парламентария "допрашивали про рыбу", а потом предъявили ему обвинение по делам "крабового короля" Олега Кана, который находится в международном розыске. Бизнесмен обвиняется в организации убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде дальневосточного краба.

Кан бежал в Южную Корею, переписав активы на Пашова, что и сделало депутата самым богатым депутатом России, пишет Sakh.com. Пашов, в частности, владеет рыбодобывающей компанией "Монерон", покупкой доли в которой интересовалась Ксения Собчак. Forbes оценил состояние Пашова в 6,2 млрд рублей.

В конце 2018 года "Первый канал" и "Россия 24" выпустили расследование о незаконном вылове камчатского краба на Дальнем Востоке и продаже его в Южной Корее и Японии. В фильмах говорилось, что Кан через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. Упоминалась и компания "Монерон".

После выхода расследований у Кана, который к тому времени успел покинуть страну, и Пашова прошли обыски. Депутат связывал дело против Кана с переделом рынка водных биологических ресурсов.

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