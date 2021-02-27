Послы западных стран возложили цветы к мемориалу Борису Немцову в Москве

Послы США, стран ЕС, Великобритании и других странах Запада возложили цветы к мемориалу Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в шестилетнюю годовщину со дня убийства политика. Москве.

"Отмечая шестую годовщину убийства Бориса Немцова вместе с коллегами послами из ЕС, США, Великобритании и других странах Запада, мы возложили цветы к месту его смерти на Большом Москворецком мосту", - рассказал на своей странице в социальной сети Facebook посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Пешеходная зона моста отделена ограждениями от проезжей части. Поблизости дежурят полиция и Росгвардия, стоят автозаки. "Дождь" сообщает, что в какой-то момент к мемориалу подошли полицейские со служебными собаками, которые обследовали возложенные цветы. После этого людей снова подпустили к мемориалу. Вход на Красную площадь со стороны Васильевского спуска закрыт.

В преддверии шестой годовщины убийства Немцова мемориал на Большом Москворецком мосту несколько раз уничтожали. Силовики запретили возлагать там цветы и задержали несколько человек. После первой зачистки мэрия Москвы объяснила это недоразумением и "недопониманием" между коммунальщиками и волонтерами, которые дежурят на мосту. На следующий день мемориал разрушили активисты радикального прокремлевского движения SERB.

Партия "Парнас" пыталась согласовать со столичными властями марш памяти Немцова 27 февраля, но получила отказ под предлогом опасности распространения коронавируса и действующих в связи с этим ограничений на массовые мероприятия. Другие организаторы акции памяти, в частности глава Красносельского муниципального района Илья Яшин, решили только возложить цветы к месту гибели Немцова и попросили власти не препятствовать этому.

По словам Яшина, в мэрии не стали возражать против такого формата и позволили провести на мосту "мемориальное мероприятие" с 13 до 17 часов субботы при условии соблюдения социальной дистанции и наличия защитных масок у участников.

Акции памяти Бориса Немцова проходят сегодня и в других городах России: Нижнем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге. Власти Санкт-Петербурга пообещали не препятствовать мемориальным мероприятиям при соблюдении антикоронавирусных мер. При этом в городе заметили усиление: у станции метро "Горьковская" и здания Конституционного суда установили ограждения, к Сенатской площади отправилась колонна Росгвардии, пишет "Бумага".

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