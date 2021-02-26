ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина. За помощь в его аресте назначена награда в $250 тысяч

rus.DELFI.lv

Федеральное бюро расследований США опубликовало сообщение о розыске российских граждан из-за возможного вмешательства в выборы. В числе разыскиваемых значится бизнесмен Евгений Пригожин. Вместе с ним в списке ФБР оказались еще 12 россиян, которых США разыскивает с 2018 года.

"ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США", — сообщается 26 февраля на сайте бюро. Статьи по теме: Евгений Пригожин подает иски о защите чести и достоинства к Навальному, его соратникам и журналисту Шевченко В сообщении говорится, что Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США. По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором "Агентства интернет-исследований" (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы. За информацию, которая приведет к аресту Пригожина, объявлена награда — 250 тысяч долларов. Сам Пригожин, комментируя свое включение в черный список ФБР, сказал, что происходящее напоминает ему шоу в ковбойских фильмах. По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм". "Господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Ранее стало известно, что ФБР объявила вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию о россиянине Константине Климкине. По версии американских спецслужб, он пытался подкупить участников разбирательства об иностранном вмешательстве в выборы США. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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