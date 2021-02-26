Суд в Украине назвал законным закрытие дела, где фигурировал Джо Байден

Уголовное производство о предполагаемом давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Джозефа Байдена было начато по заявлению Шокина год назад.

Суд в Украине отказал бывшему прокурору страны Виктору Шокину в жалобе на дознавателя полиции в связи с прекращением расследования, в котором фигурировал нынешний президент США Джо Байден. Об этом сообщает пресс-центр единого портала органов системы МВД Украины в пятницу, 26 февраля.

Украинская полиция правомерно прекратила расследование по делу, уголовное производство по нему было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, говорится далее в сообщении. Отмечается, что это произошло 23 сентября 2020 года, то есть за несколько месяцев до проведения выборов президента США, на которых победил Байден.

27 февраля 2020 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на Шокина со стороны Джозефа Байдена. Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий, его подзащитный назвал причиной давления расследование Генпрокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.

Отставка генпрокурора Украины Шокина

Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку 29 марта 2016 года. Как рассказал в интервью изданию The Atlantic сам Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президент США, именно он добился такого решения президента Украины Петра Порошенко, пригрозив, что в противном случае Киев не получит от США кредит в 1 миллиард долларов.

Противники Байдена считают, что тем самым он хотел добиться прекращения проводимого Генпрокуратурой Украины расследования в отношении одной из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины Burisma, членом совета директоров которой с мая 2014 по май 2019 года был сын нынешнего президента США - Хантер.

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