У принца Филиппа обнаружена инфекция, он остается в больнице

Cупруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп останется в больнице еще в течение нескольких дней, поскольку у него обнаружена инфекция, сообщает Букингемский дворец. Британская королевская семья не уточняет, от какой именно инфекции страдает принц Филипп, однако подчеркивает, что его состояние улучшается.

"Герцог Эдинбургский остается в клинике имени короля Эдуарда VII, где лечится в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы ожидаем, что он не будет выписан еще в течение нескольких дней", - сообщил Букингемский дворец.

Как передает телекомпания Sky News, сын Филиппа Эдвард рассказал ее журналистам, что его отец "чувствует себя намного лучше". "Он с нетерпением ждет, когда его выпишут, и это очень хорошо, так что мы держим за него кулаки", сказал Эдвард.

Как утверждали ранее доверенные лица королевской семьи, на прошлой неделе принц Филипп, которому в июне должно исполниться 100 лет, самостоятельно прибыл в частную лондонскую клинику имени короля Эдуарда VII для профилактических процедур. Он сделал это по настоянию лечащего врача, поскольку неважно чувствовал себя в последние дни.

В субботу Филиппа в больнице навестил наследник британского престола принц Чарльз.

В январе принц Филипп и Елизавета II сделали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.

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