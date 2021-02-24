"Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что имеем дело с третьей волной", — цитирует телеканал слова главы немецкого правительства.

При этом она указала, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся в распоряжении вакцины окажутся недостаточно эффективными.

В связи с этим она призвала воздержаться от значительных ослаблений локдауна на фоне возникновения новых мутаций коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Меркель предложила разработать план снятия локдауна

По данным dpa, также ссылающегося на участников онлайн-заседания, Меркель при этом конкретизировала свои представления о том, как именно следует снимать ограничения в трех сферах — социальные контакты, образовательные учреждения и различные области экономики, в том числе магазины, рестораны и отели.

К следующей конференции с участием премьер-министров федеральных земель необходимо разработать конкретные этапы смягчения локдауна и необходимые условия для каждого из них, указывается далее. При этом на каждом этапе ослабления ограничений необходимо предотвратить экспоненциальный рост новых заражений и необходимость нового ужесточения локдауна, отметила далее Меркель.

Жесткий локдаун в Германии — с середины декабря

10 февраля Меркель и премьер-министры федеральных земель приняли решение продлить введенный в середине декабря жесткий локдаун до 7 марта. Ведомство федерального канцлера, вопреки сопротивлению ряда федеральных земель, настояло на данном решении, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением новых, более опасных мутаций коронавируса. В результате ограничения по контактам между людьми сохранятся и в ближайшие недели. Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

В то же время федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме возобновлять работу школ и детских садов. Кроме того, по решению участников видеоконференции, с 1 марта смогут возобновить работу парикмахерские. Следующая встреча канцлера ФРГ с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться тема продления или ослабления локдауна, состоится 3 марта.

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