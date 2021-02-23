Юлия Навальная вернулась в Россию

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального — Юлия, находившаяся в Германии с 10 февраля, вернулась в Москву. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в Telegram-канале @Aleksey_Navalnyy.

Telegram-канал российской общественной организации "Открытая Россия" в свою очередь разместил видео, на котором женщина, внешне похожая на супругу оппозиционера, идет к машине.

Подтверждения данной информации от самой Юлии Навальной и ее представителей пока нет.

Как в свою очередь утверждает Telegram-канал 112, Навальная вернулась в Россию рейсом из Франкфурта-на-Майне (Гессен) без детей. В понедельник, 22 февраля, прямой рейс из Франкфурта в московский аэропорт "Шереметьево" выполняла авиакомпания "Аэрофлот". Другой прямой рейс германской авиакомпании Lufthansa прибыл в воздушную гавань "Домодедово".

Соратник Навального — Руслан Шаведдинов — в беседе с DW информацию прокомментировать отказался, сказав, что по этому вопросу "лучше обращаться к самой Навальной".

Навальная улетела в ФРГ 10 февраля



О том, что супруга российского оппозиционера покинула Россию, сообщил 10 февраля "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, Навальная улетела из Москвы во Франкфурт-на-Майне. После прилета она некоторое время оставалась в транзитной зоне, когда другие пассажиры уже покинули ее.



Суды над Навальным по делу "Ив Роше" и клевете на ветерана



В Москве 20 февраля прошли сразу 2 судебных процесса над Алексеем Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. На процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей.



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