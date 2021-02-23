Иран заявил о готовности резко повысить уровень обогащения урана

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран при необходимости обогатит уран до уровня 60 процентов. Госдепартамент США усмотрел угрозу в словах верховного лидера Исламской Республики, сообщает Deutsche Welle.

Иран при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности, заявил верховный лидер аятолла Али Хаменеи. "Мы можем обогатить его до уровня в 60 процентов", — привело слова Хаменеи государственное телевидение в понедельник, 22 февраля. Исламская Республика не поддастся давлению со стороны других стран и будет действовать в соответствии с собственными потребностями, отметил он.

Высказывания иранской стороны не остались без внимания. Так, пресс-секретарь Госдепартамента США Эдвард Прайс расценил слова Хаменеи как угрозу. Однако Вашингтон подчеркнул, что при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Иран и МАГАТЭ согласовали ограниченный контроль атомных объектов



Днем ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовало с Исламской Республикой проверки атомных объектов в ограниченном объеме. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев. Контроль входит в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

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