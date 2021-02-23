Боррель сообщил о новых санкциях ЕС против режима Лукашенко

ЕС готовится расширить санкционный список против ответственных за репрессии в отношении белорусского гражданского общества. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский Союз готовится расширить санкционный список с именами представителей Беларуси, ответственных за репрессии в отношении гражданского общества. Власти этой страны продолжают и усиливают преследование граждан страны, в то время как ЕС "поддерживает легитимное стремление народа Беларуси к демократии", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 22 февраля на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

Рабочие группы в ЕС занимаются вопросом Беларуси



Одновременно Боррель напомнил, что ЕС внес в санкционный список 84 физических лица и семь предприятий, ответственных за репрессии против протестующих и за фальсификацию президентских выборов. "Мы готовы пойти дальше. И мы сделаем это. Рабочие группы в Совете ЕС занимаются этим", — добавил глава европейской дипломатии ЕС, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Вдаваться в дальнейшие детали подготовки новых санкций в отношении Беларуси Боррель отказался. Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз поддерживает белорусский народ и будет наказывать тех, кто отказывает гражданам этой страны в основополагающих политических правах. Как сообщил корреспондент DW, вопрос о ситуации в Беларуси не стоял на повестки дня Совета ЕС, но был внесен уже прямо перед заседанием, в частности по настоянию Литвы.

Санкции также в отношении Мьянмы



Кроме того, ЕС введет санкции против военных в Мьянме, совершивших военный переворот и подавляющих вспыхнувшие после него протесты, сообщил далее Боррель. По его словам, на заседании Совета ЕС также достигнуто "политическое соглашение" в этой связи. ЕС также приостановит всю непосредственную финансовую помощь правительству Мьянмы, оказываемую в рамках программы поддержки развивающимся странам, указал он.



Протесты в Беларуси и Мьянме



Протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков в Беларуси продолжаются уже почти шесть месяцев — со дня голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола правоохранителей в отношении протестующих. Представители белорусской оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо были вынуждены покинуть страну.

В конце 2020 года ЕС ввел три пакета санкций против ответственных за фальсификацию выборов и преследование участников мирных протестов. В частности, под санкции попали несколько предприятий — "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" — Минский завод колесных тягачей, Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод" и другие.

В Мьянме в ночь на 1 февраля военная хунта захватила власть, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов. Лидер этой партии и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, а также ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, которые жестко подавляются военными.

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