В ЕС объяснили, почему не могут вводить санкции против олигархов из-за дела Навального

Евросоюз не может ввести санкции против российских бизнесменов из-за отравления и преследования Алексея Навального, так как для этого нет юридических оснований. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция брифинга велась на сайте Европейского совета.

«Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся. Санкции вводятся против кого-то за то, что он сделал. И мы должны доказать это. И когда вы говорите — накажите олигархов… Может быть, мы не любим олигархов, но нам нужно доказать, что эти люди имеют связь с тем, из-за чего вводятся санкции. <…> Когда мы обсуждаем санкции из-за дела Навального, мы должны вводить их против людей, которые непосредственно связаны с его арестом, преследованием или отравлением. Если нельзя этого доказать перед судом, то мы не может использовать [санкции]. Простите, но это верховенство закона», — сказал Боррель.

Он также подтвердил, что глава МИД стран Евросоюза приняли решение ввести санкции против людей, ответственных за преследование Навального.

о его словам, Евросоюзу требуется неделя, чтобы определить, кто именно попадет под ограничительные меры.

Ранее Алексей Навальный и его соратники призывали Евросоюз ввести санкции против бизнесменов из ближайшего окружения Путина. По информации Bloomberg, ЕС отказался от этого из-за того, что «некоторые члены Союза опасаются сжигать все мосты с Москвой».

По информации Reuters, Евросоюз введет санкции против главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

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