Курсы доллара и евро к российскому рублю достигли максимума в феврале

В отдельные моменты торгов на Московской бирже американская валюта поднималась выше 75 рублей, а евро приближался к 91 рублю, пишет DW.

Курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже достигли максимума в феврале на фоне обсуждения Советом ЕС на уровне министров иностранных дел возможных санкций в отношении России. Как следует из результатов торгов на 13.33 мск, за один американский доллар давали 74,67 рубля. Евро на 13.44 мск находился на отметке 90,53 рубля.

При этом в отдельные моменты торгов американская валюта поднималась выше 75 рублей, а евро приближался к 91 рублю.

Главы МИД ЕС намерены принять принципиальное решение о санкциях в отношении РФ

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью, показанном телеканалом CBS 21 февраля, говорил, что Вашингтон может не только на уровне санкций ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds.

В свою очередь министры иностранных дел стран ЕС намерены 22 февраля принять принципиальное решение о санкциях в отношении России. Конкретное содержание мер будет разработано позже. Впервые Евросоюз планирует применить утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.

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