"Крупнейшая экологическая катастрофа в Израиле": десятки тонн мазута изуродовали средиземноморский берег

Десятки тонн мазута выбросило на большую часть средиземноморского побережья Израиля. Местные власти говорят о крупнейшей экологической катастрофе в истории страны.

Тысячи волонтеров и солдат помогают очистить побережье от сгустков мазута, уже нанесшего серьезный ущерб дикой природе. На пострадавших участках обнаружены мертвые черепахи, рыбы и птицы, чьи останки окрашены в черный цвет.

Власти Израиля пытаются установить причину загрязнения: по предварительным данным, речь идет об утечке топлива с корабля.

Многочисленные сгустки мазута обнаружены на большей части береговой линии Израиля, простирающейся на 190 километров. Местные власти опасаются, что на очистку пострадавшей территории могут уйти месяцы, а то и годы.

Местных жителей просят воздержаться от посещения средиземноморских пляжей.

Источником загрязнения мог стать сброс топлива с одного из кораблей во время шторма 11 февраля. На тот момент судно находилось на расстоянии порядка 50 километров от берега. Чтобы установить, с какого именно корабля могла произойти утечка, специалисты изучают спутниковые снимки и направление волн.

Министр по охране окружающей среды Гила Гамлиель заявила, что под подозрением находятся девять кораблей, находившихся в то время в этом районе. Власти Израиля рассматривают возможность судебного иска для получения компенсации, которая может обойтись виновникам в миллионы долларов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил один из пляжей лично, оценив нанесенный ущерб.

В прошлый четверг на южный берег Израиля вынесло 17-метрового мертвого финвала.

Вскрытие обнаружило в его организме маслянистую черную жидкость. По словам властей, пока рано утверждать, связана ли эта жидкость с утечкой топлива, ставшей причиной экологического бедствия.

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