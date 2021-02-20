Неделя в Беларуси: в колонию за стрим и почему уезжают специалисты

В Беларуси суд вынес приговор журналисткам «Белсата» — девушкам дали по два года колонии за стрим на акции протеста. Суд начался и над экс-банкиром Виктором Бабарико, которого не допустили на президентские выборы в 2020 году. КГБ Беларуси обновил список террористов и включил туда пенсионерку, а студенты в знак солидарности с политзаключенными стали брить голову налысо.

После выборов из Беларуси продолжается отток востребованных специалистов, причина миграции - угроза жизни и безопасности.

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

В Беларуси продолжается серьезное давление на журналистов и активистов. Протестов все меньше, а судебных заседаний становится больше. Самыми обсуждаемыми темами в Беларуси остаются суды над журналистами и их суровые приговоры.

Два года колонии за стрим

Три дня понадобилось суду Фрунзенского района Минска, чтобы рассмотреть уголовное дело в отношении Катерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой — журналисток «Белсата», которые 15 ноября 2020 года вели стрим с акции протеста. Их обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". За день до приговора журналистка Катерина Бахвалова выступила с речью:

«…11 ноября был убит Роман Бондаренко за то, что не позволял срезать ленточки. (от авт. бело-красно-белые ленты протеста) 15 ноября на «Площадь перемен» вышли люди. Я показывала эти события в прямом эфире. За это меня бросили в тюрьму по придуманному обвинению. Представленные доказательства доказывают мою невиновность. Я не совершала преступление сама и не подстрекала никого к этому. <…> У меня есть все: молодость, любимая профессия, известность и, главное, чистая совесть. Свои силы я хочу посвятить на созидание, на построение Беларуси, в которой не будет политических репрессий. Я требую оправдательного приговора для себя, для своих коллег и для сотен политзаключенных».

18 февраля судья Наталья Бугук вынесла решение: признать виновными журналисток и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии.



На приговор отреагировали политики и организации разных стран мира. «Этот приговор направлен на то, чтобы запугать всех представителей профессии, объявить журналистику вне закона. Репрессивный сдвиг режима диктатора Лукашенко требует быстрой и твердой реакции со стороны международного сообщества. Мы еще раз призываем Европейский союз, Совет Европы и ОБСЕ не быть причастными к нарушениям со стороны этого режима», — заявил президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард.



Суд над экс-банкиром, который хотел изменить Беларусь

17 февраля в Минске начался суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года. На выборы экс-банкира не пустили. Бабарико был задержан 18 июня, когда ехал сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения своей кандидатуры в кандидаты в президенты Беларуси.

По «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы).

Viktoras Babarika Foto: Itar-Tass / Scanpix

В обвинении упоминаются в том числе и латвийские компании, на счета которых переводились деньги.

Военный признался в убийстве протестующего

16 февраля в Бресте начался суд по делу Александра Кордюкова и Геннадия Шутова, который погиб от выстрела силовиков во время августовских протестов 2020 года в Беларуси. Капитан Роман Гаврилов во время суда признался, что застрелил протестующего, но в суде он выступает в роли потерпевшего. 11 августа на акции протеста офицер работал в гражданской одежде. По словам Гаврилова, Шутов и Кордюков дрались с ним и его напарником. Капитан сделал предупредительный выстрел, потом хотел выстрелить Шутову в предплечье, но попал в затылок. Протестующий умер в военном госпитале спустя 8 дней после ранения.

В ноябре 2020 года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что за время протестов были убиты 8 человек.

Список террористов и противодействие экстремизму

Комитет государственной безопасности Беларуси обновил список террористов. Там появилось 17 новых фигурантов - белорусов, связанных с августовскими протестами. Они подозреваются по ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет. При квалификации по ч. 3 статьи обвиняемому может грозить смертная казнь. Многие граждане Беларуси возмутились, когда увидели в списке 59-летнюю пенсионерку, которая живет в агрогородке Обухово и держит свое хозяйство. Поводом для задержания женщины могло послужить то, что 20 сентября на АЗС в Волковыске она заправила свое авто 30 литрами дизельного топлива. А 2 октября в этом городе горели дом и машина милиционера. При обыске у Галины Дербыш нашли чек с заправки.

В Беларуси могут рассмотреть законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Согласно документу, экстремистами могут быть признаны профсоюзы, незарегистрированные СМИ, организации и индивидуальные предприниматели. А экстремизмом — критика госорганов и дискредитация Республики Беларусь.

Студенты бреют головы в поддержку политзаключенных

Белорусские студенты стали брить головы в начале февраля. Акция получила название «На что ты способен ради мечты». О ней студенты объявили 5 февраля в телеграм-канале «Студэнцкая ініцыятыу́ная группа». Они написали, что вдохновились тем, как в конце декабря, в знак солидарности с политзаключенными обрил голову солист музыкальной группы Naviband Артём Лукьяненко.



Фото из личного архива.

«Это — малая жертва своим комфортом ради тех, кто пожертвовал своей свободой для нашего общего дела», — пишут студенческие активисты о своем поступке. К студенческой акции присоединилось более десятка человек.

Невыносимые условия в тюрьме

Лидера белорусской стрит-панк-группы Mister X Игоря Банцера держат в заключении четыре месяца. Музыканта задержали 20 октября в Гродно, на него заведено уголовное дело за хулиганство. Друзья и родные Банцера считают, что его дело связано с политическими событиями в стране и гражданской позицией. С 5 февраля Игорь находится в одиночной камере (карцере) и через адвоката просил встречи с нотариусом — хочет составить завещание. Жена музыканта беспокоится за жизнь мужа, она не получает от него писем. Друзья Банцера предполагают, что он каким-то образом протестовал против бесчеловечных условий содержания в тюрьме и за это его наказывают. МВД Беларуси никак не комментирует условия заключения музыканта.



Фото из личного архива Игоря Банцера.

В Германии представители лейбла, с которым сотрудничает группа Банцера, запустили кампанию #freebancer. Фанаты футбольного клуба "Санкт-Паули" из Гамбурга на стадионе вывешивали баннеры в поддержку заключенного, а также делали граффити.

Куда уезжают белорусские специалисты?

Официально белорусские власти про отток кадров не сообщают, но аналитики дают информацию, что из-за репрессий после президентских выборов-2020, страну покинули десятки тысяч человек. Основными странами для переезда белорусы выбирают Польшу, Литву и Украину.

В январе 2020 года белорусский медиа портал dev.by провел опрос ИТ-специалистов (опросили 1150 человек). Почти 15% сотрудников рассказали, что уже работают за границей. Осенью уехавших было меньше 4%. 40%+ специалистов больше не хотят работать в Беларуси и собираются на ПМЖ или в длительную командировку. Ключевым фактором для релокейта абсолютное большинство респондентов (почти 84%) считают угрозу жизни и безопасности своей и семьи.

«Реальную статистику по мигрантам из Беларуси, мы не увидим - она будет печальная. Единственная статистика, которая у нас есть – это статистика от тех стран, куда уезжают белорусы, - заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко. – Кто-то уезжает, как беженец из-за политического преследования, но большое количество белорусов уезжает, как раз потому что может уехать. Это представители востребованных профессий. Например, медики, айтишники, строители или дальнобойщики. Им легче всего переехать и найти работу в другой стране. Для белорусской экономики - это большая проблема, так как все эти специалисты умеют зарабатывать деньги. Нынешняя миграция – это угроза для Беларуси на 5-10 лет вперед. При улучшении ситуации в стране, очевидно не все вернутся обратно. Чем дольше человек находится за границей, тем меньше вероятность, что он вернется домой. Люди привыкают и обживаются в новых местах».

Аналитик добавляет, что из Беларуси уехали еще не все, кто хотел. Политический кризис в стране продолжается и он уверен, белорусы будут еще выезжать.

«Не все готовы сразу бросить свои дела и уехать. При сохранении нынешней ситуации отток специалистов будет только продолжаться. Беларусь теряет кадровую привлекательность. Если раньше в страну могли приезжать иностранцы и вести бизнес, то сейчас для многих приехать в Беларусь – сомнительная идея. И с точки зрения политики и потому что белорусские власти сознательно ухудшают экономические условия для людей», - добавил Можейко.

Беларусь и Европа

Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении». В Европарламенте начали сбор подписей. Депутат из Швеции Карин Карлсбро предлагает коллегам подписаться под письмом в Европейский союз радио и телевидения (EBU). «Недопустимо, что EBU сотрудничает с БТ поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников».

Президенты Польши, Литвы и Румынии предлагают Европейскому союзу ввести безвизовый режим для граждан Беларуси. Также лидеры этих стран предлагают принять программу помощи белорусскому народу. Об этом сообщается в их совместном заявлении, опубликованном на сайте польского президента. По мнению глав государств, Европейский союз должен усилить поддержку демократических и экономических преобразований в Беларуси. Президенты предложили ввести безвизовый режим с Беларусью, «когда для этого будут необходимые условия».

Лукашенко едет к Путину

22 февраля Александр Лукашенко полетит в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В повестке переговоров двусторонние отношения стран, обмен мнениями по международной проблематике. Также они планируют обсуждать вопросы обеспечения обороны Беларуси. Лукашенко опроверг информацию о кредите в 3 млрд долларов и заявил: «Я не еду туда что-то просить, есть вопросы поважнее».

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