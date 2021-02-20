Байден: Россия пытается расколоть страны Запада

В пятницу президент США Джо Байден пояснил, зачем, по его мнению, Россия пытается нарушить единство западных стран, сообщает "Интерфакс". "Все знают, что Россия стремится ослабить европейский проект и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом", - сказал он, выступая в онлайн-режиме на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Поэтому Европе и США по-прежнему так важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. И поэтому российские безответственные хакерские атаки против США, Европы, всего мира - стало важным вопросом, связанным с обеспечением нашей коллективной безопасности", - добавил президент.

При этом он подчеркнул, что союз между США и Европой был и должен оставаться "ключевым" в отношениях двух стран и на мировой арене. США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса, По его мнению, "угрозы, связанные с Россией, отличаются от угроз, исходящих от Китая. Однако все эти угрозы - реальны".

Западным государствам и их союзникам следует готовиться к продолжительному и жесткому соперничеству с Китаем и доказывать преимущества своих политических систем, заявил президент США. В настоящее время идет "принципиальный спор о будущем мира" и направлении его развития. По версии Байдена, одна сторона в этом споре доказывает, что "лучшим путем является автократия", а другая "понимает, что ключевое значение имеет демократия".

Президент США выразил уверенность в том, что "демократия одержит верх". "Мы должны доказать, что наша система не является пережитком прошлого", - сказал он. "Мы должны вместе готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем", - подчеркнул в связи с этим американский лидер.

"Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет", - добавил Байден.

Байден подчеркнул необходимость "давать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению со стороны китайского правительства, которые подрывают основы международной экономической системы". "Все должны играть по одним и тем же правилам", - подчеркнул американский лидер. По его словам, к китайским компаниям следует предъявлять такие же требования относительно раскрытия информации об их деятельности, как и к западным.

При этом Байден заверил, что не хочет возвращения мира к ситуации, похожей на холодную войну.

"Мы хотим, чтобы все могли свободно определять собственный путь развития, не сталкиваясь с угрозами применения силы. Мы не должны вернуться к такому противостоянию между четко определенными блоками, свойственному для холодной войны", - заявил президент США. "Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад", - добавил Байден.

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