Украина ввела санкции против "кума Путина" Медведчука и его жены

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против депутата Верховной Рады, лидера партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что санкции основаны на документах и видео Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствующих о противоправной террористической деятельности указанных лиц.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против депутата Верховной Рады, лидера партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что санкции основаны на документах и видео Службы безопасности Украины (СБУ), свидетельствующих о противоправной террористической деятельности указанных лиц.

На сайте СБУ говорится о проведении следственных действий, "чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и на Украину".

"Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основу для подозрения представителей компании", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Секретарь СНБО объяснил, что Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак вместе с женами являются владельцами нефтеперерабатывающего завода на территории России вблизи границ Украины. "И поставки нефтематериалов осуществляются на территорию террористов, которые убивают наших бойцов. <...> У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам", - заявил Данилов, слова которого приводит "Интерфакс - Украина".

Санкции предусматривают заморозку всех активов Медведчука и его супруги сроком на три года. Помимо них, в списке оказались пятеро россиян - Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов, а также трое граждан Украины, в том числе гражданская супруга Тараса Козака Наталья Лавренюк. Против самого Козака и трех его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK санкции были введены 2 февраля.

Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк - являются владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт", основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой в 2019 году составила 215,6 млн рублей. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли", которым владеют Маслюк и Донченко.

Под санкции также попали компании, зарегистрированные на территории России, а также фирмы, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. Кроме того, СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Россию, и дополнить санкционный список пятью компаниями, чьи самолеты выполняли перелеты из Киева в Москву.

В начале февраля санкции были введены против молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA, самолетами которой пользовались Медведчук и Козак для полетов в Россию.

В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" введение санкций назвали репрессиями, нарушением конституции Украины и "уничтожением демократии". "Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. <...> Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - заявили в партии.

Виктора Медведчука называют кумом российского президента Владимира Путина (он был крестным отцом дочери Медведчука). Введение санкций против пророссийских телеканалов Козака Путин привел в пример как проявление двойных стандартов в вопросе свободы слова. "Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все, одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - заявил президент РФ на встрече с фракциями Госдумы 17 февраля.

После введения санкций против Козака и его каналов супругу Медведчука внесли в базу "Миротворец" за "финансирование террористов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины и участие в попытках легализации оккупации Крыма". В базе также указано, что Оксана Марченко ведет коммерческую деятельность в Крыму, участвует в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины и критикует автокефалию Украинской православной церкви.

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