В испытаниях участвовали 7 000 сотрудников системы здравоохранения. Через 15-28 дней после введения первого компонента вакцины число симптоматически выраженных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 85%. Общее число инфицированных, в том числе болеющих бессимптомно, снизилось на 75%.

Как пишет Reuters, компания Pfizer изучает данные из Израиля и других стран мира, чтобы понять, насколько вакцина эффективна против постоянно мутирующих штаммов коронавируса.

Статьи по теме:
В Литву доставлено 24 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса  (2)
Литва приобретет 17 000 дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса  (6)

Накануне двое канадских ученых, проанализировав данные Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, заявили, что первая доза Pfizer эффективна на 92,6%. В связи с этим они предложили Канаде отложить вакцинацию вторым компонентом, чтобы суметь охватить все приоритетные группы населения.

Как и большинство других вакцин от коронавируса, Pfizer — двухкомпонетная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!