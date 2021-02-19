В Беларуси защитницу Марии Колесниковой лишили адвокатской лицензии

Защитницу Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили адвокатской лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности белорусского Минюста 19 февраля, - сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

По мнению комиссии, Казак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП.

"Я была к этому готова, еще небольшую надежду испытывала, но оказалось все так, как я и думала. Приняли решение о том, что за совершение проступка, несовместимого с высоким званием адвоката, необходимо действие моей лицензии прекратить. Решение [с какого числа прекращается действие лицензии] с понедельника или вторника, мне еще разрешили поработать пару дней, — рассказала Людмила Казак. - Никто не захотел слушать, что на самом деле проступок, за который меня привлекли к административной ответственности, я на самом деле не совершала, оказалось, что это неважно. Важен только сам факт формального наличия постановления суда, вступившего в законную силу. Все доводы отвергались. В течение месяца решение можно обжаловать в суде Московского района".

Казак также сказала, что в понедельник еще планирует в качестве адвоката навестить Марию Колесникову и обсудить варианты ее защиты.

Аналогичное решение о лишении лицензии комиссия, помимо Людмилы Казак, приняла еще и по Константину Михелю — партнеру члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Следом за ними адвокатской лишили лицензии Михаила Кирилюка и Максима Конона.

Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД Минска, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП. Был также проведен личный обыск, в ходе которого изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на ул. Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

Представители адвокатского сообщества считают, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности по делу Марии Колесниковой.

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