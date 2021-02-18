Clubhouse: что это такое, зачем он нужен и почему о нем все говорят

Илон Маск, зовущий Путина, Олег Тиньков, уходящий на пенсию, заблокированный Соловьев и нескончаемый поток мемов - почему всю неделю все говорят только о Clubhouse, кто там уже есть и что вообще происходит?

За минувшую неделю приложение Clubhouse стало одним из самых обсуждаемых в российских соцсетях. Пользователи искали возможность попасть в закрытую соцсеть, где можно побеседовать с Илоном Маском и Марком Цукербергом, а уже зарегистрированные участники рассуждали о необычном для них формате общения.

Всего лишь за несколько недель Clubhouse стал самым скачиваемым приложением в российском Apple Store, а также успел послужить платформой для нескольких значимых событий - например, объявления Олега Тинькова об уходе из бизнеса. Разбираемся, чем новая соцсеть отличается от других, что там делают пользователи и с какими проблемами уже столкнулись люди.

Что такое Clubhouse?

Статьи по теме: Маск предложил Путину пообщаться в Clubhouse



Clubhouse - это новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом. На данный момент платформа остается закрытой для широкой публики, попасть туда можно только с помощью знакомых, уже получивших к приложению доступ.

Соцсеть была создана менее года назад - весной 2020 года. Clubhouse придумали выпускники Стэнфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет. Уже в январе 2021 года приложение, которое пока работает только на IOS, оценивалось в миллиард долларов.

Создатели подчеркивают, что одним из главных принципов платформы является "искреннее общение и выражение".

Почему Clubhouse стал таким популярным?



На 10 февраля приложение было скачано более пяти миллионов раз по всему миру.

Хотя в России Clubhouse начал набирать популярность только в начале 2021 года, соцсеть уже вышла на первое место по скачиваниям среди бесплатных приложений в Apple Store, опередив TikTok и Telegram.

Эксперты считают, что популярность соцсети можно объяснить впечатляющим списком знаменитостей мирового масштаба, зарегистрированных в Clubhouse. Среди них - Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Уэст и Джаред Лето. Учитывая специфику приложения, это значит, что в теории любой пользователь может побеседовать с этими людьми, оказавшись в нужной комнате в нужный момент.

"Основная причина ее [соцсети Clubhouse] популярности - это иллюзия прямого разговора со звездой. Ведь что было до этого? Вы смотрите Дудя в "Ютьюбе" и понимаете, что он не говорит с вами. Вы слушаете подкаст, и как будто говорят с вами, но на самом деле нет. Даже стримы не давали никогда ощущения, будто вы оказались с Плющевым или Ройзманом в одном купе поезда. И можете или подслушать чужой разговор. Или даже иногда в него вступить," - комментирует популярность соцсети журналист и сооснователь агентства KFConsulting Илья Клишин.

Так как туда попасть?



Пока Clubhouse остается закрытой соцсетью, хотя основатели обещают сделать ее открытой в обозримом будущем. Сейчас туда можно попасть двумя способами: получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя или подать заявку на регистрацию и подождать, когда кто-то из списка контактов, уже зарегистрированный в Clubhouse, одобрит заявку.

Но все не так просто - ждать одобрения от знакомого можно долго, так как число пользователей в сети все еще ограничено, а каждый зарегистрированный пользователь поначалу получает не более трех приглашений для друзей.

В погоне за приглашениями пользователи рунета начали создавать каналы и группы, предназначенные для обмена приглашениями. В "Телеграме" даже появились специализированные каналы, где инвайт можно купить, а цены на приглашения на Avito варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Кто там есть, кого нет и что вообще происходит?



Все общение в Clubhouse происходит в реальном времени и только в аудио-формате, на платформе нет никакой возможности общаться письменно. Пользователи общаются в так называемых комнатах - аудиочатах, которые могут быть публичными или закрытыми. В комнате есть модераторы, спикеры и слушатели. Последние не могут участвовать в дискуссии, пока не используют функцию "поднять руку" и не будут одобрены модератором - и тогда перейдут в статус спикера.

Большинство открытых для публики комнат в Clubhouse посвящены конкретной теме, которая обозначена в ее названии. Пользователи могут найти интересующие их дискуссии по темам, а также видеть, в каких комнатах находятся люди, на которых они подписаны.

В Clubhouse ведутся разговоры о предпринимательстве, соцсетях, культуре и политике, но бывают и "беззвучные" комнаты, куда приходят в поисках интересных знакомств, где пользователи ищут новые контакты на основании описания профиля участников. Есть и комнаты для развлечений - например, где пользователи задают друг другу каверзные вопросы, как в игре "Правда или действие", но без второго элемента, и просто рассказывают забавные истории из жизни незнакомым людям.

На данный момент в приложении зарегистрированы блогеры, журналисты, предприниматели, деятели культуры, и многие другие. В начале недели российский бизнесмен Олег Тиньков побил рекорд, собрав в своей комнате более 5 тысяч пользователей за полчаса.

Примерно тогда же Илон Маск написал твит, в котором пригласил Владимира Путина побеседовать с ним в комнате Clubhouse. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал предложение "интересным", но напомнил, что российский президент соцсетями не пользуется.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Что можно, что нельзя?



Clubhouse просит своих пользователей соблюдать определенные правила. Например, все юзеры должны использовать в приложении свое реальное имя и быть старше 18. Правда, контролировать это пока не получается.

Так, во вторник вечером в Clubhouse под ником Luiza зашла 17-летняя Елизавета Розова, которую СМИ называют предполагаемой внебрачной дочерью Владимира Путина.

Вместе с друзьями она создала комнату "все те же на манеже" и даже немного пообщалась с попавшими туда журналистами.

В Clubhouse запрещена травля, дискриминация, оскорбления и распространение ложной информации. Также нельзя записывать разговоры, которые происходят в комнатах.

Модерация на платформе работает за счет самих пользователей: каждый участник может пожаловаться на поведение, нарушающее правила платформы, после чего Clubhouse проведет расследование и примет соответствующее решение.

В понедельник, 15 февраля, на платформе была заблокирована комната телеведущего Владимира Соловьева под названием "Почему не взлетела квир революция в России?". Комната была заблокирована после множества жалоб пользователей.

Сам Соловьев отреагировал на блокировку фразой: "Ну конечно, испугались маленькие".

Это очень смешно )))) Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети )))) все что надо знать о «ценности свобода слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора ?😂😂😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/z2pr2GvD0u — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) February 15, 2021

После блокировки телеведущего в Clubhouse появилось сразу несколько комнат, посвященных этому происшествию. В одних комнатах спикеры рассуждали о том, что блокировка комнаты Соловьева противоречит принципам свободы слова, в других - радовались, что комнату удалось закрыть.

Что с безопасностью?



В середине февраля американские эксперты из Stanford Internet Observatory (SIO) обнаружили, что при создании Clubhouse разработчики использовали технологии китайской компании Agora. При этом данные пользователей и комнат передавались в китайскую организацию в незашифрованном виде, а значит, могли легко попасть в распоряжение правительства Китая.

В ответ на исследование представители Clubhouse сказали, что планируют добавить дополнительное шифрование, чтобы минимизировать риски.

В России представитель Общественной палаты и член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артем Кирьянов призвал Роскомнадзор проверить Clubhouse.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также заявил, что приложение необходимо проверить на соблюдение "закона Яровой" о террористической деятельности.

В Китае Clubhouse тоже стал набирать популярность в начале февраля, но вскоре приложение было заблокировано на территории страны. За короткий промежуток времени, пока платформа была доступна китайским пользователям, на ней успели обсудить многие темы, о которых говорить в Китае публично практически невозможно.

6 февраля в китайском сегменте Clubhouse была создана комната под названием "Есть ли в Синьцзяне концентрационные лагеря?". В дискуссии, длившейся 12 часов, мусульмане-уйгуры рассказывали свои истории китайцам, многие из которых до сих пор сомневались в существовании таких лагерей.

Комната, посвященная обсуждению протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, которые являются запретной темой в Китае, собрала рекордное количество пользователей - 5 тысяч.

С какими проблемами уже столкнулись пользователи?



Некоторые пользователи в России и по миру уже выразили озабоченность некоторыми элементами культуры Clubhouse, которая, по их мнению, может создавать проблемы и в будущем.

Например, часть пользовательниц обсуждает проблему мизогинии в приложении. Блогер из Техаса Порша Белль рассказала о том, что когда она заговорила о мизогинии на платформе, юзеры начали создавать комнаты, в которых призывали других присылать жалобы на ее аккаунт, чтобы добиться ее блокировки. Ее аккаунт был заблокирован на прошлой неделе.

В российском сегменте тоже встречаются комментарии о том, что в Clubhouse женщинам гораздо сложнее быть услышанными, потому что их постоянно перебивают, а в большинстве комнат говорят в основном мужчины.

Другие боятся, что Clubhouse может стать платформой для распространения неверной информации и конспирологических теорий - в том числе о Covid-19.

Не обошлось и без мемов



Помимо бесконечных разговоров о Clubhouse, в рунете всю неделю не иссякает и поток шуток и мемов. В соцсетях шутят о нелюбви к голосовым сообщениям, недоступности приложения на Android и поиске инвайтов.

"А что если клабхаус - это такая соцсеть, в которой собирают вообще всех любителей аудиосообщений, чтобы потом их разом заблокировать в интернете?" - иронизирует журналист Егор Максимов в "Твиттере".

"Спасибо за приглашение в клабхаус, но у меня в доме и так все разговаривают одновременно", - шутит в "Твиттере" журналист Михаил Идов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!