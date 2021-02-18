"С тяжелым сердцем". Пользователи "Фейсбука" в Австралии остались без новостей

Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала доступ к новостям для своих пользователей в Австралии. Это означает, что с четверга на территории страны в этой сети нельзя просматривать сообщения средств массовой информации, а также "расшаривать" их контент.

Кроме того, пользователи "Фейсбука" за пределами Австралии потеряли доступ к материалам австралийских СМИ.

Решение соцсети вызвано желанием властей Австралии заставить интернет-гигантов, таких как компании Facebook и Google, платить за новостные материалы, которые доступны на этих платформах.

В четверг утром австралийцы обнаружили, что через "Фейсбук" больше нельзя узнать новости, опубликованные в СМИ.

Сеть также заблокировала страницы нескольких государственных агентств, в том числе медицинских и отвечающих за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Позже компания объяснила, что это было сделано по ошибке.

Правительство Австралии резко раскритиковало действия Facebook, заявив, что они демонстрируют "огромную рыночную мощь этих социально-цифровых гигантов".

Миллионы фолловеров



Глава австралийского казначейства Джош Фриденберг заявил, что запрет на новости будет иметь "огромные последствия для местных общин". Ежемесячно "Фейсбуком" пользуются около 17 млн австралийцев, у крупных австралийских СМИ, таких как телекомпания ABC и газеты Sydney Morning Herald и The Australian, есть миллионы фолловеров.

По словам Фриденберга, правительство по-прежнему намерено принять закон, вводящий плату за использование "Фейсбуком" новостного контента, но при этом власти "хотели бы, чтобы [сеть] работала в Австралии". "Я думаю, что эти сегодняшние действия не оправданы, они совершают ошибку", - сказал чиновник.

Ранее Google пригрозил заблокировать доступ к своему поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят. Однако в последние дни компания поменяла тактику и подписала договоры о выплатах за контент трех крупнейших австралийских средств массовой информации. Google также согласился платить медиа-корпорации Руперта Мердока News Corp за использование материалов ее сайтов.

Правительство Австралии объясняет свои действия тем, что технологические компании по сути лишают традиционные СМИ доходов. Сейчас из каждых 100 австралийских долларов, которые бизнес тратит на рекламу в интернете, 81 долар уходит компаниям Google и Facebook.

В Facebook же говорят, что австралийские власти "совершенно не понимают, как строятся взаимоотношения между нашими платформами и издателями". "Мы оказались перед тяжелым выбором: пытаться выполнять закон, игнорирующий практику этих отношений, или перекрыть доступ к новостному контенту на наших платформах в Австралии, - сказано в заявлении Facebook. - С тяжелым сердцем мы решили выбрать последнее".

Руководитель австралийского подразделения социальной сети Уильям Истон заявил, что новый закон "накажет Facebook за контент, который он не использует и о котором не просил". Платформа уверяет, что в прошлом году она помогла СМИ заработать 407 млн австралийских долларов (316 млн долларов США), при этом она сама получает "минимальную прибыль" от новостей.

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