Навальный сравнил жизнь в СИЗО с космическим путешествием

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о жизни в СИЗО, сравнив ее с космическим путешествием, сообщает портал телеканала "Дождь". По словам Навального, ему не тяжело.

"Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне — это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии", — написал Навальный.

Свою камеру "спартанского вида" он сравнил с каютой: "На космическом корабле не до роскоши". Сотрудники ФСИН, по его мнению, похожи на андроидов: "Они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры". Тарелки и ложки сделаны из блестящего металла, а еду доставляет автоматическая тележка, заметил Навальный.

"Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью. Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру", — пишет Навальный.

Единственное различие с фильмами о космосе — отсутствие оружия, отмечает Навальный.

Он называет себя фанатом книг и фильмов о космосе. По его словам, именно по этой причине он не может отказаться от такого "полета, пусть даже он продлится три года".

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Его задержали на паспортном контроле. После этого суд по требованию ФСИН изменил условный срок оппозиционера по делу "Ив Роше" на реальный из-за нарушений испытательного срока. Сейчас он находится в СИЗО "Матросская тишина".

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