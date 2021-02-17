В суд над Виктором Бабарико пустили не всех, технику забрали

В среду, 17 февраля, начинается суд по "делу Белгазпромбанка" и Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, - сообщает TUT.by. ГосСМИ снимали, как экс-банкира и экс-претендента в президенты заводят в клетку. Наручники с Бабарико не сняли.

Как и на предварительное заседание, на основное пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать журналистов крупнейших независимых медиа — TUT.by, Onliner, "Наша Ніва", БелаПАН, и др. Официальная причина — профилактика коронавируса, дефицит мест, допуск "достаточного числа СМИ для того, чтобы заявить об обеспечении гласности".

Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" обратился со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН. В нем центр просит дать оценку нарушению принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по делу Бабарико.

На первое заседание пустили родственников по списку, много людей в майках и масках с символикой штаба Бабарико, из обычных посетителей в зал смогли попасть 20−30 человек. Более сотни осталось на улице. Первые ряды в зале — у журналистов, это госСМИ и российские агентства. В зале также присутствует Юрий Воскресенский, представители посольства Австрии и Франции, более десятка крепких мужчин без символики.

По "делу Белгазпромбанка" проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в "отмывании" средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка, он один из обвиняемых находится в зале суда не в клетке), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании "Активлизинг") обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.

С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, Виктор Бабарико в их число не входит, поэтому на предварительном судебном заседании его не было. Обвиняемые, которые заключили соглашение, заявили в суде, что пошли на это добровольно и выполнили все условия.

Защиту обвиняемых осуществляют более десяти адвокатов, среди них Анна Келлер, Максим Агеев, Александр Павловец, Сергей Буякевич. Виктора Бабарико защищают Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по "делу Регнума", "делу медиков", также судил блогера Эдуарда Пальчиса. Гособвинитель — Сергей Гергель, он известен по "делу медиков", где фигурировал академик Александр Белецкий.

По версии следствия, Виктор Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки. За 16 лет набежала сумма более 30 млн рублей, в обвинении фигурируют следующие компании: ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг", ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог", ООО "Активлизинг". Также отмечается, что Виктор Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем. Известно, что Виктор Бабарико вину не признал.

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