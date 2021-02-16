Правозащитники: число жертв домашнего насилия в России в 20 раз выше данных полиции

В России в 2018 году от домашнего насилия в России погибли не менее пяти тысяч женщин, говорится в исследовании, подготовленном экспертами Консорциума женских неправительственных объединений. Это в 20 раз превосходит данные полиции.

Почти две трети (61%) женщин, убитых в России 2018 году, стали жертвами партнеров или родственников, утверждают правозащитники. Авторы исследования отмечают, что это соответствует среднему мировому уровню домашнего насилия по данным ООН (58%). При этом, согласно статистике МВД, за 2018 год по причине семейно-бытовых конфликтов погибли всего 253 женщины (около 3%).

По данных Росстата, за 2018 год всего было убито 8300 женщин. По версии правозащитников, жертвы домашнего насилия составили 18,8% от общего числа убитых мужчин и женщин. По информации МВД это всего 1,2%.

Как были получены такие цифры

Правозащитники выявили возможное расхождение фактического числа жертв домашнего насилия с официальными данными в рамках онлайн-хакатона социальных дата-проектов "Прожектор-2021".

Авторы проанализировали доступные в ГАС "Правосудие" приговоры по статьям (105 ч.1 и ч.2, 107 и 111 ч.4 УК РФ) - убийство, убийство в состоянии аффекта и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего - за 2018 год.

Далее были отобраны приговоры, в которых убитыми были женщины. Таких была треть от общего числа. Затем авторы вручную проанализировали более 500 приговоров, чтобы выделить те, в которых речь шла о домашнем насилии.

"Этих данных было достаточно, чтобы на их основе программа научилась определять, относится дело к домашнему насилию или нет. Всего программа успела проанализировать более 2000 приговоров, в которых речь шла о преступлениях против женщин", - говорится в публикации Консорциума женских неправительственных объединений.

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