Суд оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву по делу о насилии над дочерью

Суд в Санкт-Петербурге оставил без изменения приговор историку Юрию Дмитриеву. Ранее он получил 13 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Дмитриев участвовал в рассмотрении кассационной жалобы по видеосвязи из СИЗО в Карелии. Перед зданием суда - бывшим Суворовским училищем, а ранее дворцом графа Воронцова в центре города рядом с Невским проспектом пикетов перед началом заседания не было, но поддержать историка в суд пришло много людей.

После того, как он представился и подтвердил, что не ходатайствует об отводе суда, журналистов и присутствующих удалили из зала до оглашения кассационного решения. В суде присутствовали представители консульств Германии, Эстонии, Чехии и Литвы.

Заседание длилось меньше часа. В перерыве Дмитриев спрашивал адвоката, когда он к нему приедет - адвокат был у него последний раз в конце января.

Коллегия из трёх судей во главе с Сергеем Жерновым оставила кассационную жалобу без удовлетворения. После оглашения в зале раздались крики "Позор и люстрация!". Адвокат Виктор Ануфриев сказал журналистам, что приговор будет обжалован в Верховном суде. По его мнению, "в правовом государстве такого приговора быть не может".

Третий кассационный суд Петербурга рассматривал жалобы Дмитриева на приговор Петрозаводского суда от 22 июля 2020 года и апелляционный приговор Верховного суда Карелии от 29 сентября 2020 года.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву вынесенный летом приговор по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери - вместо 3,5 лет назначил ему 13 лет колонии строгого режима. Верховный суд также отменил приговор Дмитриеву по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях, отправив дело на пересмотр.

В ноябре, не дождавшись рассмотрения кассации, Петрозаводский суд начал третий процесс по делу Дмитриева. В связи с передачей дела на рассмотрение в Третий кассационный суд Петербурга.

Дела против Дмитриева

Глава карельского отделения общества "Мемориал" (признан минюстом иностранным агентом) Юрий Дмитриев известен исследованиями преступлений сталинского режима. Он составлял книги памяти жертв политических репрессий и обнаружил место массового расстрела "соловецкого этапа" в урочище Сандармох. Дмитриев занимался поисками и других мест массовых внесудебных казней в Карелии, а в конце 2016 года готовился закончить книгу, посвященную карельским спецпоселенцам.

Но довести работу до конца Дмитриеву не удалось. В конце 2016 года против него было возбуждено дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

Внимание следователей привлекли снимки его приемного ребенка в обнаженном виде. Дмитриев объяснял, что фотографировал девочку без одежды для контроля ее физического развития - на случай, если органы опеки заинтересуются здоровьем ребенка.

Экспертизы, проведенные во время первого процесса, заключили, что снимки не являются порнографическими, а сам Дмитриев не имеет наклонностей педофила. В апреле 2018 года суд оправдал его по статьям о порнографии и развратных действиях, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы по обвинению в незаконном хранении оружия.

На свободе историк находился два с половиной месяца, а в июне 2018 года был снова арестован - теперь по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. После этого первый приговор суда был отменен и дело о порнографии и развратных действиях стало рассматриваться вновь.

Суть обвинений на втором процессе долгое время оставалась неизвестной: из-за того, что потерпевший - ребенок, процесс был закрыт для освещения. Однако "Новая газета" сообщала, что в вину Дмитриеву вменялось несколько эпизодов прикосновений к промежности ребенка. Подсудимый заявлял, что проверял белье девочки, которая страдала недержанием.

Второе дело против Дмитриева шло два с лишним года. В июле 2020 года суд снова оправдал историка по статьям об изготовлении и хранении порнографии, развратных действиях и хранении оружия (обвинения из первого дела), но признал виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначил ему 3,5 года колонии.

Однако в сентябре Верховный суд Карелии ужесточил приговор. По итогам рассмотрения апелляции суд назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима и отправил на новое рассмотрение дело по статьям, по которым историк уже дважды был оправдан.

Сторонники Дмитриева убеждены, что его дела сфабрикованы и являются ответом властей на его работу по распространению знаний о размахе сталинских репрессий в Карелии и на севере СССР и привлечение зарубежных делегаций к мемориальным акциям в урочище Сандармох, где захоронены шесть с лишним тысяч жертв Большого террора.

"Именно то, что Сандармох стал столь известным, что там проходили церемонии и туда приезжало столько людей, и стало одной из главных причин преследования Дмитриева, - заявлял в июле во время оглашения второго приговора Дмитриеву председатель общества "Мемориал" Ян Рачинский. - В первую очередь потому, что эта известность стала международной. Наши власти стремятся историю репрессий считать нашим, внутренним делом, [которое] никого больше не касается".

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