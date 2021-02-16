В Минске осуждены изготовители протестной символики

25 суток административного ареста и штраф в 80 базовых единиц получили двое работников минской типографии, организовавшие производство бело-красно-белых флагов и другой атрибутики.

Двоим жителям Минска, организовавшим производство бело-красно-белых флагов и другой атрибутики с символикой белорусских гражданских протестов, суд назначил 25 суток административного ареста и штраф в 80 базовых величин (около 740 евро). Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает "Интерфакс".

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", мужчин судили по статье 23.4 КоАП РБ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица) и статье 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство). В результате 29-летний гражданин РФ получил 25 суток, а 51-летний гражданин Беларуси - штраф. Ареста он избежал, так как содержит несовершеннолетнюю дочь.

Накануне, 13 февраля, МВД Республики Беларусь сообщало о задержании в Минске работников частной типографии, организовавших производство и продажу протестной символики. Сотрудники милиции изъяли различную готовую продукцию, компьютерную технику и бухгалтерские записи.

Запрет бело-красно-белого флага

Ранее, 30 января, сообщалось, что Генпрокуратура Беларуси намеревается признать экстремистским бело-красно-белый флаг, ставший одним из символом протестов. В свою очередь, белорусская оппозиция требует прекратить преследования за использование символики и признать флаг историко-культурным наследием. А 16 января стало известно, что Александр Лукашенко подписал новый Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за вывешивание бело-красно-белого флага на балконе в Беларуси будут штрафовать на солидную сумму.

В сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Но после прихода к власти Александра Лукашенко в 1995 году был проведен референдум, по итогам которого государственный флаг был заменен на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

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