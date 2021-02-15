Финские СМИ: самолет Finnair угрожали взорвать в воздухе

По информации MTV Uutiset, в воскресенье днем грузовой самолет Finnair получил угрозу о взрыве. Она оказалась ложной, делом занимается полиция.

Грузовой самолет авиакомпании Finnair, который летел из Хельсинки в Нью-Йорк, получил угрозу о взрыве, сообщает MTV Uutiset. Finnair подтвердил сведения информационному агентству STT. Пресс-секретарь авиакомпании Пяйвют Таллквист сообщила, что инцидент произошел в субботу, передает Yle.

"Нашему грузовому самолету, летевшему в Нью-Йорк, угрожали бомбой, однако, довольно быстро выяснилось, что угроза была ложной. Мы проинформировали органы безопасности о случившемся", — ответили в Finnair.

По данным MTV, делом занялась Центральная криминальная полиция.

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