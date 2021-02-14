В городах России в День всех влюбленных провели флешмоб в поддержку Алексея Навального

В воскресенье, 14 февраля, в День святого Валентина, отмечаемого как день влюбленных, в городах России прошла еще одна акция сторонников Алексея Навального - "Любовь сильнее страха".

По призыву штабов Навального, в определенное время на улицах и во дворах зажигались источники света, обычно - мобильных телефонах. Участники акции также выкладывали фигуры сердечек горящими свечами. Девиз акции: "Любовь сильнее страха". Акции не были согласованы с властями.

Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции. Пока не сообщалось о том, чтобы власти препятствовали участникам флешмобов. Сообщения о проведенных флешмобах приходят и из-за рубежа.

Генпрокуратура, СК и МВД за несколько дней до нее напомнили, что призывы и участие в массовых акциях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, незаконны. Лозунг акции и фонарики правоохранительные органы не упоминали.

Единственный согласованный митинг за последние месяцы прошел в Казани. На нем собрались представители разных политических сил, от "Левого фронта" до "Яблока" с участием экоактивистов. Одна из участниц митинга выразила мнение, что Москве и Петербургу не хватает вот такого единодушия среди оппозиции, а Казани - московского бесстрашия.

Это была, напомним, акция протеста против репрессий и задержаний - на митингах за Навального в Казани силовики жестко обращались с протестующими. А после тех акций власти заявили, что не нужно выходить несогласованно, когда они всегда готовы разрешить мирный протест. После акции в Казани задержали несколько человек.

С огнями вышли на улицы жители Комсомольска-на-Амуре, сообщила "Команда Навального" в Twitter. Многие присоединились к акции поодиночке, некоторые - группами по два-три человека. В Хабаровске запустили салют.

Как сообщил соратник Алексея Навального - Иван Жданов, на акцию "Любовь сильнее страха" вышли жители Острова Беринга к востоку от Камчатки.

Акции "Любовь сильнее страха" состоялись в Омске и Екатеринбурге, сообщают местные штабы Навального. В Екатеринбурге на акцию вышел бывший мэр города Евгений Ройзман.

В Томске участники акции выстроились в сердечко, сообщает основанный Навальным фонд. А на одном из многоэтажных жилых домов появилась бегущая строка: "Любовь сильнее страха".

В Новосибирске задержаны двое участниц одиночных пикетов в поддержку Навального, сообщает "ОВД-Инфо". Полицейские объяснили свои действия "единым умыслом" одиночных акций, приводит правозащитный портал слова одной из задержанных.

В Иркутске след от света фонариков сложился в слово "Свободу". В одном из дворов Октябрьского района города десяток жителей устроили небольшую "прогулку", передает "Тайга.инфо".

Акция "Цепь солидарности и любви" завершилась в Москве. По данным волонтера "Белого счетчика" на 15.00 по Москве цепь насчитывала 235 участниц. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах говорил об около 100 человек. Акция в столице посвящена не только Юлии Навальной", но и "всем женщинам-политзаключенным, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция".

Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Пётр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.

Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту, когда он возвращался в Россию после реабилитации в Германии. 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По решению суда Алексей Навальный должен отправиться в колонию на 2 года 8 месяцев.

Напомним, 23 января и 31 января во многих городах России прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более 11 тысяч человек, и на многих участников завели дела.

5 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что следующие акции в поддержку Навального пройдут весной и летом, однако вскоре анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных.

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