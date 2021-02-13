В Telegram обнаружен архив с данными 30 тысяч россиян, которых косвенно связали с Навальным

В Telegram-каналах, специализирующихся на утечках данных, распространяется архив с персональными данными около 30 тысяч предполагаемых сторонников Алексея Навального, пишет "Коммерсант" со ссылкой на архив, обнаруженный пабликом In4security. В нем указаны ФИО и номера телефонов людей, якобы связанных с региональными штабами оппозиционера.

У всех людей в списке есть профили в соцсети "ВКонтакте". Одни состоят в оппозиционных сообществах, другие фигурируют в списках задержанных на недавних протестных акциях. Из 30 человек, с которыми связался корреспондент газеты, только четверо подтвердили участие в сообществах сторонников Навального.

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян не исключил, что "спецзаказы" на такие утечки могут исходить от "обеспеченных энтузиастов", которые таким образом пытаются оказать услугу своим политическим покровителям. Собранные данные могут быть использованы для компрометации, слежки, угроз и мошенничества, предупредил глава "Роскомсвободы" Артем Козлюк.

Основатель компании "Интернет Розыск" Игорь Бедеров рассказал "Коммерсанту", что якобы бесплатно предоставляет силовикам данные миллионов пользователей Telegram, собранные посредством специального программного решения. В его базе указаны номер телефона пользователя, никнейм, имя и фамилия, если они указаны в аккаунте, а также данные об операционной системе, браузере, IP-адрес и геолокация (в случае разрешения ее передачи).

Неделю назад основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов, публиковавших персональные данные судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиа-менеджеров из-за комментариев с призывами к насилию. Также были заблокированы каналы с адресами и телефонами участников протестов.

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