Коронавирус: ВОЗ обвинила Китай в отказе предоставить первичные данные

Работавшим в КНР специалистам ВОЗ не дали провести собственный анализ о времени возникновения вируса, не допустив их к работе с исходными данными, сообщила The Wall Street Journal.

Власти в Китае отказались предоставить сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о ранних случаях инфицирования коронавирусом, что могло бы помочь экспертам установить, как и когда вирус нового типа впервые начал распространяться в КНР. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов ВОЗ, которые уточнили, что в связи с этим разгорелись жаркие дискуссии.

В общей сложности китайские власти отклонили запросы предоставить информацию по 174 случаям заражения, которые, по официальным данным, были зафиксированы на ранней стадии эпидемии в Ухане в декабре 2019 года. Эксперты, обращавшиеся за данными сведениями, входят в состав группы ВОЗ, которая на этой неделе завершила продлившуюся около месяца миссию в КНР с целью определения причин пандемии.

Китайские официальные лица предоставили свой анализ

Китайские официальные лица и ученые предоставили специалистам из Всемирной организации здравоохранения собственный анализ с учетом ретроспективных выкладок из медицинских записей на период до вспышки в Ухане. При этом представители КНР, в частности, заявили, что, опираясь на эту информацию, не нашли доказательств распространения вируса среди людей до этой вспышки.

Специалистам ВОЗ провести анализ о времени возникновения вируса и широте его передачи при этом не разрешили, не допустив их к работе с исходными данными. Как отмечает The Wall Street Journal, стандартная практика ВОЗ заключается в том, что обычно государства-члены подобные сведения предоставляют, однако в анонимизированном порядке, скрывая личности пациентов.

"Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, что предоставить все, что является стандартом при эпидемиологическом расследовании", - заявил Доминик Дуайер, австралийский микробиолог, входящий в состав группы ВОЗ. "Таким образом, с нашей точки зрения, интерпретация этих данных становится более ограниченной", - добавил он.

Ученые ВОЗ прибыли в Ухань

Группа международных ученых прибыла в Ухань одним из лоукостеров из Сингапура 14 января.

Специалисты покинули терминал по специальному тоннелю с пластиковыми стенами, предназначенному для "профилактики пандемии" при приеме международных рейсов, и сели в автобус, находившийся в специально отгороженной зоне. Экспертов сопровождали несколько десятков китайских сотрудников безопасности в специальной защитной экипировке.

Как уточнили в ВОЗ, команду из 10 ученых возглавлял эксперт этой всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Китай отказывал экспертам во въезде

После прохождения карантина специалисты в течение двух недель брали интервью у представителей научно-исследовательских институтов, больниц и сотрудников рынка морепродуктов в Ухане, где, по данным китайской стороны, вирус начал распространяться среди людей.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. До этого, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Вопрос о происхождении коронавируса

Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был выявлен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь COVID-19. К середине февраля 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем у 108 млн человек по всему миру. За период пандемии свыше 2,3 млн человек скончались от последствий заболевания COVID-19.

Китайские власти в последнее время, в частности, распространяли информацию о том, что вирус SARS-CoV-2 существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылались на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

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