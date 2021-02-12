Решение начать ускоренную проверку основано на ранних результатах клинических и неклинических исследований, согласно которых вакцина CureVac вызывает иммунный ответ против SAS-CoV-2.

На данный момент предприятие исследует безопасность вакцины и то, насколько хороший иммунный ответ на вирус она вызывает. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока агентство не получит достаточно данных для начала официальной регистрации.

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CureVac может стать уже третей вакциной, основанной на инновационной технологии mRNA. То есть, вакцина содержит молекулы mRNA, в составе которых находятся инструкции по созданию s-белка коронавируса, позволяющего вирусу проникнуть в клетки. Таким образом, иммунитет обучится распознавать новый коронавирус и будет готов защищаться, когда столкнется с настоящим вирусом.

Ускоренная оценка вакцины значит, что агентство оценивает данные по мере их поступления, а не ждет, когда завершатся все фазы исследований. Это позволяет быстрее завершить процедуру оценки не в ущерб качеству.

Латвия планирует первую партию вакцины CureVac получить во втором квартале этого года. Общий объем заказа составляет 231 316 доз. В третьем квартале Латвия рассчитывает на 210 414 доз вакцины, а в последнем квартале на 252 440 доз. В 2022 году пока планируется получить ещё 252 340 дозы вакцины.

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