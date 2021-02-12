Во Владикавказе после взрыва полностью рухнул супермаркет

Во Владикавказе утром 12 февраля произошел взрыв в супермаркете, здание полностью разрушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

По данным агентства, один человек пострадал. "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет об одном погибшем, пишет портал телеканала "Дождь".

РБК пишет, что взрыв произошел в торговом центре на улице Гагкаева. "Интерфакс" пишет, что в супермаркете произошел взрыв газа в трехэтажном здании супермаркета "Магнит". По предварительным данным, внутри был только охранник, он погиб.

Из-за взрыва повреждены стекла в соседних жилых домах, никто не пострадал.

⚡️ Опубликован официальный комментарий представителя МЧС о взрыве во Владикавказе.

Тем временем источник сообщает, что охранника магазина нашли и он жив. pic.twitter.com/ZNB6XbFFDa

— Газета.Ru (@GazetaRu) February 12, 2021

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