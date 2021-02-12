Лукашенко грозит бизнесу: Спуску вам не будет

В ходе реплики на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко недвусмысленно пригрозил бизнесу, сообщают "Белорусские новости".

«Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать, — сказал он. — Если заработали много — много помогите. Если заработали мало — никто с вас не сорвет и не спросит».

Он пообещал, что государство будет поддерживать производственные компании.

«Ради бога, можешь не любить Лукашенко, можешь этих «ябатек» не любить, кого угодно можешь не любить. Иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ИП-шников приведем в чувства», — пригрозил он, и призвал бизнесменов начинать работать на государство.

«Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать, как авторитарный руководитель. В этом есть правда. Или, как вы хотите, диктатор. Я буду от вас требовать этого, пока я еще в этом кресле. Никого не запугиваю, но начинаем работать. На равных условиях», — подчеркнул Лукашенко.

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