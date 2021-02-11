В ЕСПЧ направлена первая жалоба по арестам на акциях в поддержку Навального

В жалобе в Европейский суд по правам человека говорится, что при аресте координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции.

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге подана первая жалоба по итогам акций в поддержку Алексея Навального, прошедших в России в январе. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает проект "Апология протеста". Адвокат проекта Алексей Бушмаков представляет в ЕСПЧ интересы координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, ставшего первым заявителем из-за ареста в связи с протестной акцией 23 января.

В жалобе указывается, что власти России нарушили в отношении Гресько положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, посвященные свободе выражения мнения, свободе собраний, праву на справедливое судебное разбирательство и праву на обжалование судебного решения.

🔥В ЕСПЧ подана первая жалоба по итогам январских акций протеста

В Страсбург обратился координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько, его интересы представляет адвокат Апологии протеста Алексей Бушмаков.https://t.co/xKuSw5LLCs

— Апология протеста (@apologiaprotest) February 10, 2021

Гресько получил 10 суток ареста



Сторонник Навального получил десять суток административного ареста по статье о нарушении порядка организации акции. 20 января Гресько опубликовал на странице екатеринбургского штаба Навального на YouTube ролик под названием "Екатеринбург выходит на улицы 23 января".

После акции оппозиционер был задержан. На него составили протокол об административном правонарушении, где говорилось что Гресько "осуществил агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии" путем размещения видеосюжета, доступного для просмотра неопределенного круга лиц. В протоколе Гресько назывался организатором акции, он настаивает, что не был им. Его защита считает, что "умысел заявителя на организацию публичного мероприятия не был доказан, а агитация, выраженная в отснятом видеоролике, не свидетельствует о его организации".

Ленинский районный суд города назначил Гресько самую суровую форму наказания из возможных вследствие "чрезмерно высокой степени общественной опасности совершенного им правонарушения".

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