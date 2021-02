Представитель МИД Германии назвал это решение Москвы "ничем не оправданным" и отметил, что немецкий дипломат присутствовал на протесте в Москве, чтобы "ознакомиться с ситуацией на месте" в соответствии со своими обязанностями в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

О высылке российских дипломатов объявили также Швеция и Польша. В частности, министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила в Twitter, что российский посол проинформирован о высылке из Швеции одного из сотрудников посольства РФ. "Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который лишь исполнял свои обязанности", заявила министр.

We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties.