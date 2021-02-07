На севере Индии после схода ледника погибло не менее 10 десяти человек

В воскресенье произошел прорыв ледника и разлива реки Даулиганга в штате Уттаракханд на севере Индии, передает ТАСС.

Огромные ледовые массы сошли вниз и вызвали наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции Тапованского энергопроекта в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения, сообщил изданию Hindustan Times представитель местной полиции.

Главный секретарь штата Уттаракханда Ом Пракаш заявил, что в результате наводнения в округе Чамоли могли погибнуть от 100 до 150 человек. Большая часть пропавших без вести - рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии. При этом 20 работников застряли внутри туннеля на одной из плотин, спасатели пытаются помочь им выбраться.

Найдено не менее десяти тел. На месте работают три группы спасателей, всего около ста человек.

Три вертолета индийских ВВС, в их числе два вертолета Ми-17 и один "Дхрув", переброшены в округ Чамоли, где произошел сход ледника, более 600 военнослужащих направляются для проведения спасательных операций, в район также перебрасываются несколько бригад спасателей.

По поступающей с места событий информации, в воскресенье утром река Даулиганга быстро вышла из берегов после прорыва ледника. Полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна поддерживает Уттаракханд, и страна молится за безопасность каждого. "Я постоянно слежу за прискорбной ситуацией в Уттаракханде. Индия поддерживает Уттаракханд, страна молится за безопасность каждого", - записал он в Twitter.

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