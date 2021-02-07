В Нидерланды пришла зима: закрыты центры тестирования на коронавирус, объявлена угроза первой степени

В Нидерландах впервые за последние 10 лет 7 февраля прошла снежная буря. В стране не ходят поезда, нарушено движение автотранспорта.

Условия в Нидерландах настолько тяжелые, что на несколько дней закрыли все центры тестирования на COVID-19.

Метеослужба Нидерландов KNMI предупреждает, что в воскресенье ожидается сильный ветер - скоростью до 90 км/ч и мороз.

В стране выпало 5–10 см снега, местами – 30 см.

Согласно прогнозам, морозная погода ожидается в ближайшие 10 дней, поэтому есть вероятность, что замерзнут каналы и можно будет покататься на них на коньках.

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