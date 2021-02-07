Беларусь требует от Польши выдать Путило и Протасевича

Степан Путило - основатель телеграм-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским, а Роман Протасевич - редактор этого канала. Документы на их экстрадицию направил в Польшу Следственный комитет Беларуси.

Беларусь добивается от Польши экстрадиции оппонентов Александра Лукашенко Степана Путило - основателя популярного телеграм-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским, а также Романа Протасевича - главного редактора этого канала. Следственный комитет (СК) Беларуси через генерального прокурора направил в Польшу документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло газете "Беларусь сегодня" в воскресенье, 7 февраля.

"С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке", - сказал Вавуло.

Расследование уголовного дела

В начале ноября пресс-служба СК сообщила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа, когда в Беларуси состоялись президентские выборы. В отношении Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 293, ст. 342 УК Беларуси).

"Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп - представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов", - добавили в ведомстве.

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!