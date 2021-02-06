Коронавирус: Берлин поможет фармакомпаниям в производстве вакцин

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 106 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями 6 февраля.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал поддержку фармакологическим фирмам, которые начнут производство вакцин от коронавируса. "Я обращаюсь к компаниям с вопросом, можем ли мы с помощью бюджетных средств облегчить принятие бизнес-решений", - заявил он в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам политика, компании не расширяют производственные возможности, поскольку не знают, как долго они будут необходимы. Если у фармакомпаний есть опасения в финансовой целесообразности производства вакцин, они должны об этом сообщить, призвал далее Шольц и подчеркнул, что деньги не должны стать препятствием для быстрого получения необходимого количества вакцин от коронавируса.

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