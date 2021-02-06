Коронавирус: Пентагон направит более 1100 военных помогать с вакцинацией

Deutsche Welle

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 106 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями 6 февраля.