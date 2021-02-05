Символ протестов в Беларуси: история бело-красно-белого флага

Власти Беларуси хотят объявить экстремистским бело-красно-белый флаг. Как этот флаг вообще появился, что означает и почему так популярен? DW обратилась к ученым.

Чтобы выразить свой протест против политики Лукашенко, результатов выборов президента и применения насилия по отношению к участникам мирных протестов, многие используют сейчас в Беларуси белый-красный-белый флаг. Почему он стал столь популярным? Какая у этого флага история?

Бело-красно-белую символику использовали белорусские военные

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Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения с конца XIX — начала ХХ веков. Как указывает Владимир Ляховский, доцент факультета международных отношений Белорусского государственного университета, создание своей символики для большинства стран Центральной и Восточной Европы началось с “Весны народов” и окончательно закрепилось в конце Первой мировой войны, когда разрушались многоэтнические империи и создавались отдельные государства. К началу 1916 года в Российской империи оказалось от 1 до 1,5 миллиона беженцев-белорусов, покинувших территории, которые должны были занять кайзеровские войска. Среди них были и многие белорусские политические деятели. “На полулегальных встречах они обсуждали судьбу Беларуси перед Февральской революцией в контексте того, что нужно делать для консолидации белорусской политической элиты”, — рассказывает историк в интервью Deutsche Welle.

Тогда же предприняли первую попытку создать проект белорусского национального флага. Архитектор Леон Дубейковский считал в 1916 году, что цвета флага должны быть традиционными “общеславянскими”. Это красный, белый и синий, которые, как объясняет Владимир Ляховский, у сербов, словенцев, хорватов, чехов и словаков отсылают к идеям Великой Французской революции. Но эта идея не прижилась.

Во время Февральской революции, когда стали создаваться национальные формирования, белорусские офицеры и солдаты на фронтах и Балтийском флоте все чаще использовали бело-красно-белые ленты на своей форме, что отличало их от представителей других национальностей бывшей царской армии. Заказ разработать эскиз национального флага поступил от белорусского воинского комитета в Петрограде. К лету 1917 года горный инженер и архитектор, студент Петроградского горного института, а позже один из основателей Белорусской Народной Республики Клавдий Душевский (Дуж-Душевский) объединил белую, красную и белую полосы на полотнище.

Белый и красный цвета как культурный код



Этот вариант позволил создать флаг, отличный и от российского, и от польского, и одновременно, как объясняет доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета Алексей Ластовский, отсылавший к устойчивому коду традиционной культуры. “Белорусская культура, которая начала становиться письменной городской культурой в конце XIX — начале XX века, во многом опиралась на этническую культуру. Для одежды, ручников, орнамента сочетание белого и красного цветов — базовое”, — подчеркивает Ластовский. Кроме того, на протяжении веков на белорусской территории доминировал герб “Погоня” (герб Великого княжества Литовского — Ред.), в котором именно белый и красный цвета были фундаментальным сочетанием.

Бело-красно-белый флаг сразу был принят национальным движением. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе, который, как объясняет Владимир Ляховский , фактически был первым общенациональным предпарламентом Беларуси. А после создания Белорусской Народной Республики (БНР)в 1918 году стал одним из ее государственных символов. “С тех пор бело-красно-белый флаг олицетворяет собой главный символ белорусского национального движения, который одновременно воплощает собой стремление белорусов к своей независимости”, — считает минский историк.

Спорный момент в истории флага



Наиболее спорный момент в истории бело-красно-белого флага — период нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Сегодня некоторые сторонники действующей власти в Беларуси называют бело-красно-белый флаг “нацистским” в силу того, что национальную символику использовали коллаборанты. “Определенная часть белорусской интеллигенции, проживавшая в эмиграции и находившаяся в оппозиции советской власти, после прихода нацистов к власти предприняла попытку установления сотрудничества с целью создания белорусского государства под протекторатом Германии. С первых дней оккупации территории Беларуси они попытались на практике осуществить задуманное, приступив к созданию белорусской вспомогательной администрации”, — отмечает директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вячеслав Данилович.

Владимир Ляховский считает, что коллаборантов нельзя оправдывать, но нужно понимать контекст. Население в Западной Беларуси пострадало от сталинских репрессий. “На этой волне приход немцев воспринимался как освобождение от сталинского террора, — говорит историк. — Часть политической элиты, которая стремилась к независимости Беларуси, хотела использовать немцев, чтобы открыть белорусские школы, театры, свою, местную белорусскую администрацию. Они думали, что потом, может быть, получится прийти к независимости”.

Однако у оккупантов были совсем другие планы, и Владимир Ляховский убежден, что геополитические расчеты части белорусской национальной элиты на гитлеровский режим в своей борьбе со сталинизмом оказался трагической ошибкой. При этом историк подчеркивает, что среди белорусской национальной элиты были люди, отказавшиеся сотрудничать с нацистами. Некоторые оставались враждебно настроенными как по отношению к сталинизму, так и к гитлеровскому режиму. “Можно, например, привести десятки примеров, когда эти люди спасали евреев. Сам автор бело-красно-белого флага Душевский, проживавший тогда в Каунасе, не участвовал в коллаборантских организациях и в годы оккупации спасал от уничтожения евреев, пряча их у себя на квартире. Часть активистов были расстреляны гестапо”, — говорит Владимир Ляховский.

Кстати, нацисты поощряли использование национальной символики на оккупированных территориях не только Беларуси, но и в Латвии, Литве, Украине, Эстонии, России и многих западноевропейских странах. “Так, например, каратели Каминского из “Русской национальной освободительной армии”, которые в борьбе с партизанами уничтожили тысячи мирных жителей на Витебщине, использовали символику, которая сегодня является государственной символикой России. Но никто же не выступает поэтому против российского триколора!“ — подчеркивает историк.

Профессор Гиссенского университета и спикер Белорусско-немецкой исторической комиссии Томас Бон (Thomas Bohn) также считает, что следует противопоставлять цели белорусского национального движения интересам немецких оккупантов: “Разрешая бело-красно-белую символику, национал-социалистический режим стремился подчеркнуть различия между коммунистическим Советским Союзом и генеральным округом Белоруссия, где был установлен оккупационный режим”. Бон подчеркивает, что национал-социалистическая политика “третьего рейха” никак не предусматривала учет интересов белорусского национального движения и его поддержку, не говоря уже о создании автономного государства в какой бы то ни было форме. Он призывает тщательно анализировать источники и учитывать исторический контекст.

От государственного флага — к оппозиционному



Вспомним, что после принятия Декларации о государственном суверенитете БССР и переименования ее в Республику Беларусь в сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил именно бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Почему потом это изменили? “Бело-красно-белый флаг был негативно воспринят значительной частью белорусского общества, в том числе ветеранскими организациями… В результате по итогам состоявшегося 14 мая 1995 года референдума государственной флаг был заменен”, — объясняет Вячеслав Данилович из Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Социолог Алексей Ластовский указывает на общественно-политическую ситуацию, которая в то время была в Беларуси. “Люди оказались в новой стране, в сложной ситуации начала 1990-х годов в плане экономики, в плане общественной жизни, к которой не были готовы. Это отождествлялось с политикой национализма”, — говорит он. В то же время ученый убежден, что при этом ни бело-красно-белый флаг, ни символика “Погони” не были устойчивыми маркерами отрицания в тот период. “И если вопрос о смене символики не был бы вынесен на референдум, то, думаю, особых протестов по поводу флага не было бы. Массовой негативной реакции на бело-красно-белую символику не выработалось”, — считает ученый.

Именно этим он объясняет и то, что сейчас, во время протестов после выборов президента, бело-красно-белый флаг используют люди с совершенно разными взглядами. “Сейчас мы видим создание нового массового коллективного движения, которое не имеет общей идеологии. На улицу выходят люди разных взглядов. Должна объединить и какая-то символика. Таким символом и стал бело-красно-белый флаг, который, наряду с “Погоней”, отсылает к устойчивой традиции борьбы за свободу”, — говорит Алексей Ластовский.

“Это протест против фальсификации выборов и против применения насилия в отношении демонстрантов. По этим вопросам все солидарны и стараются выносить именно эти аспекты в публичное пространство”, — заключает социолог. В остальном, по мнению ученого, протестующие пытаются избегать разногласий. Возможно, поэтому в последние дни на акциях протестов кроме бело-красно-белого флага видны и официальные флаги Беларуси — красно-зеленые с орнаментом в левой части полотнища.

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