Против Любови Соболь возбудили уголовное дело

Любовь Соболь обвиняется в нарушении коронавирусных ограничений в ходе несанкционированной акции в Москве. Аналогичное обвинение предъявлено и другим соратникам Навального.

Российские власти усиливают давление на сторонников известного оппозиционера Алексея Навального, который был приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы по обвинению в нарушении требований условного наказания по делу "Ив Роше". Юристу основанного Навальном Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь в четверг, 4 февраля, предъявлено обвинение в нарушении коронавирусных ограничений в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января.

"Любови предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Соболь Владимир Воронин.

3 февраля Следственный комитет уже предъявил аналогичное обвинение брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Максимальное наказание по ч.1 ст. 236 - до двух лет лишения свободы.

Фигуранты уголовных дел

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По делу о нарушении санэпидправил уже задержаны и помещены под домашний арест Любовь Соболь, Олег Навальный, Мария Алехина, Олег Степанов, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, а также пресс-секретарь Навального - Кира Ярмыш, муниципальные депутаты: по району Северное Измайлово - Дмитрий Барановский, по Басманному району - Люся Штейн. В отношении сотрудника ФБК Николая Ляскина избран запрет определенных действий.

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