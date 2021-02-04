Арестованного главреда "Медиазоны" и еще почти 30 человек поместили в восьмиместную камеру

Автобусы с арестованными за акции протеста часами стоят на холоде у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве без каких-либо условий для длительного содержания людей. Об этом "Медиазоне" сообщили несколько арестованных.

Автобус, в котором находился главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток за ретвит чужой шутки о себе, только в половине пятого часа утра заехал на территорию центра.

Смирнов провел возле ЦВСИГ не менее трех часов, автобус с другим собеседником "Медиазоны" перед тем, как подъехать к зданию, простоял в очереди пять часов. Люди в автобусах сообщают, что ради экономии топлива водители глушат двигатели, из-за чего салон не обогревается. Задержанных выводят по нужде на улицу только после настойчивых просьб.

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Поступают сообщения, что некоторые автобусы разворачиваются и возвращаются в отделы полиции, при этом из некоторых отделов автобусы только выдвинулись в Сахарово. Около пяти утра Telegram-канал "Протестный МГУ" написал, что по крайней мере 28 арестованных все же выпустили из автобуса, завели в здание изолятора и разместили в восьмиместной камере с железными кроватями без матрасов.

На двух фотографиях из камер среди других арестованных можно заметить Сергея Смирнова. Ни в самом центре, ни в отделении неотложного информационного реагирования МВД "Медиазоне" на звонки не ответили.

Посмотрите на этот кадр. Утро в специальном изоляторе в Сахарово. В камере на 8 мест 28 человек спят после бессонной ночи в автобусах. В центре кадра, держась за стойку, пытается спать Смирнов. Полный коллапс. pic.twitter.com/WOc8xH4s4v — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) February 4, 2021

"Принесли воду, очень вежливо попросили немного потерпеть и всех нормально расселят. Бесит, конечно, но тут, кажется, около 100 человек сидит в 4 камерах - одна женская". Около 10 обещали постараться расселить", - рассказал Смирнов, Twitter которого после его ареста ведет редакция.

мы держимся, но мы не спали со вторника, провели в автозаке четыре часа ожидания, два часа дороги и теперь мы в очереди из автозаков и будем спать неизвестно когда #СвободуНавальному #СвободуРоссии pic.twitter.com/dRApILWDh1 — Быкуша сидящая (@marisaugolkova) February 3, 2021

Это видео из ЦВСИГ в Сахарово. Более 6 автобусов с задержанными ждут своей очереди на оформление уже несколько часов. Видео от подписчика pic.twitter.com/3HFNWOyU4I — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 4, 2021

Главред "Медиазоны" был задержан утром 30 января на выходе из своего дома, когда вышел погулять с маленьким сыном. Силовики ждали его в подъезде. Журналист успел сообщить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы". В отделе Смирнова хотели оставить на ночь, но вечером отпустили до суда.

Смирнова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акций (ч.8 ст.20.2 КоАП). На журналиста составили протокол из-за ретвита с шуткой, что он похож на лидера рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина. В нем увидели "призывы участвовать в акции 23 января". При этом сам Смирнов в этот день протестов был дома и освещал их удаленно.

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