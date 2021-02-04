Евросоюз может принять меры из-за приговора Навальному

Совет Евросоюза назвал приговор Алексею Навальному политически мотивированным и заявил, что главы МИД стран ЕС обсудят возможный ответ.

Евросоюз осуждает приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному по так называемому делу "Ив Роше". Это решение суда является "неприемлемым, так оно политически мотивировано и противоречит международным обязательствам России по соблюдению прав человека", говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на его сайте в среду, 3 февраля.

Брюссель вновь призывает власти России "немедленно и без каких-либо условий" освободить Навального, а также журналистов и других граждан, которые были задержаны "за реализацию своих прав на мирные собрания и свободу слова". Эти задержания подтверждают продолжающуюся в России тенденцию к давлению на оппозицию и гражданское общество, отмечает ЕС.

Приговор Навальному станет темой следующей встречи глав МИД стран ЕС, которые обсудят "возможные последствия и дальнейшие действия", говорится далее в заявлении. Подробности не называются.

Суд отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

Навальный был задержан и арестован 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым отравляющим веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовых акций протеста по всей России. Западные страны резко осудили подавление протестов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей.

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