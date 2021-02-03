Немецкие политики требуют освобождения Навального

Ангела Меркель объявила приговор Навальному "далеким от законности". Она потребовала прекратить преследовать мирных демонстрантов.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследование мирных протестующих. Соответствующее обращение от лица Меркель появилось в ночь на среду, 3 февраля, в Twitter официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

"Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства. Навального необходимо немедленно освободить. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено", - заявила Меркель.

Немедленного освобождения Навального потребовал и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Приговор является "ударом по твердо зафиксированным свободам и принципам правового государства в России", - написал он в Twitter. Мас сослался на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который еще в 2017 году признал приговор Навальному проявлением произвола.

После заседания суда, на котором условный срок Навальному был заменен реальным лишением свободы на два года и восемь месяцев, по всей России вечером 3 февраля на демонстрации вышли тысячи людей. Почти 1400 было задержано, большинство задержаний состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

Алексей Навальный лечился в Германии от последствий отравления химическим оружием типа "Новичок". 17 января он вернулся в Россию, где его прямо в аэропорту задержали.

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