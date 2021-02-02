Рига станет единственной хозяйкой ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея на льду объяснила решение провести ЧМ-2021 только в столице Латвии эпидемиологическими сложностями и техническими причинами. Ранее Минск был лишен права проводить первенство.

Столица Латвии Рига станет единственным городом, принимающим чемпионат мира по хоккею на льду в 2021 году. Такое решение Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила во вторник, 2 февраля. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями в свете пандемии COVID-19, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе, объяснили в федерации.

Основным стадионом ЧМ по хоккею станет "Арена Рига", там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды. Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, где состоятся матчи группы A и еще две четвертьфинальные встречи. Тренировочной ареной станет каток с двумя ледовыми площадками вблизи "Арены Рига". А все 16 команд будут размещены в одной гостинице.

Первоначально чемпионат в мае-июне 2021 года должны были принять столицы Беларуси и Латвии. Однако в середине января Минск был лишен этого права. Тогда IIHF объяснила решение вопросами безопасности.

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