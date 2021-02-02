Лукашенко перестал приглашать оппозицию на ВНС и посоветовал им провести "форум зарубежья" в Польше или Литве

Александр Лукашенко посоветовал оппозиции успокоиться по поводу Всебелорусского народного собрания (ВНС) и проводить "форум замежжа" (зарубежья, - Ред.) в Польше или Литве. Об этом он заявил на совещании по подготовке к ВНС 2 февраля. Фрагмент его выступления показал телеграм-канал "Пул Первого".

Что сказал Лукашенко

— Тут некоторые, «беглые» и прочие так называемые «оппозиционеры», плачут и рыдают, что вот они не попали… Вот если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит — нелегитимно. Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Так же? Мы только гостей приглашаем. Поэтому пусть «беглые» успокоятся и те, кто рядом с ними, — сказал он.

Он посоветовал провести оппозиции «форум замежжа» в Польше или в Литве.

— Во-вторых. Вы объявили бойкот [Всебелорусскому народному собранию]. Бойкотируйте! Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести «форум замежжа». Ну проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите, — добавил он.

TYT.BY отмечает, что на совещании Александр Лукашенко уже не призывал оппозицию принять участие в ВНС, как делал это несколько дней назад.

28 января он обвинил оппонентов в нападках на Всебелорусское народное собрание, но все же пригласил несогласных с его мнением и политикой действующей власти.

— Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию.

Но на ВНС едут только идеологически проверенные граждане.

Что за «форум замежжа»?

К сожалению, не очень ясно, что имел в виду Александр Лукашенко.

В качестве альтернативы Всебелорусскому народному собранию предлагалась платформа народных представителей «Сход», на которой граждане страны могут выдвигать и избирать своих представителей. Как сообщает сайт этой инициативы, делегатов со всей страны будет 328 — по одному от 30 тысяч жителей, но не менее одного на район.

— Задача делегатов «Схода» — выразить отношение к назревшим проблемам от имени народа в пределах своих мандатов и участвовать в любом возможном диалоге с действующими органами власти, — говорится в пояснении авторов платформы. — За платформой не стоят какие-либо политические силы или партии — это независимая и некоммерческая гражданская инициатива, которая реализуется командой, состоящей из программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии.

На данный момент в качестве делегатов на «Сход» зарегистрированы 119 кандидатов. Как только будут избраны все делегаты, «Сход» начнет свою работу.

— Все заседания будут проходить онлайн, по крайней мере на время ограничений, связанных с COVID-19, и транслироваться в прямом эфире, — говорят создатели площадки.

Возможно, Александр Лукашенко имел в виду Белорусский демократический форум, предложенный экс-претендентом в кандидаты Валерием Цепкало. Но он выглядит как обычный интернет-форум, на площадке которого пользователи могут инициировать обсуждение того или иного вопроса или дискутировать с другими посетителями.

Наконец, возможно, Александр Лукашенко имел в виду «Сусветны Кангрэс Беларусаў».

«Конгресс служит площадкой для обсуждения текущих вопросов, выработки стратегии выхода из кризиса, восстановления связи между белорусками всего мира и установления новых связей», — говорится на сайте платформы.

Но он прошел 31 октября — 1 ноября прошлого года в формате видеоконференции, когда и где он состоится в 2021 году — пока не сообщается.

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